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Korona Virüs 20 Şubat koronavirüs güncel tablosu Bugün kaç vaka var, vefat eden sayısı kaç oldu?
Korona Virüs

20 Şubat koronavirüs güncel tablosu Bugün kaç vaka var, vefat eden sayısı kaç oldu?

20 Şubat koronavirüs tablosu Bugün kaç vaka var, vefat eden sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı tarafından günlük koronavirüs tablosu açıklanıyor. Vatandaşlar 20 Şubat 2021 tarihinde de " Bugünkü vaka sayısı kaç?" sorusuna yanıt buldu. İşte 20 Şubat koronavirüs tablosu...

Yeniakit Publisher
2021-02-20 20:03:00 -
20 Şubat koronavirüs güncel tablosu Bugün kaç vaka var, vefat eden sayısı kaç oldu?

20 Şubat koronavirüs vaka sayılarında son durum! Sağlık Bakanlığı Türkiye il il corona virüs vaka tablosu ve iyileşen sayılarında dikkat çeken gelişme oldu.

20 Şubat koronavirüs güncel tablosu

Son dakika: 2019'un son çeyreğinde dünya gündemine bomba gibi düşen koronavirüs 2021'in başında hala ciddiyetini korumaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak adlandırılan bu ölümcül virüse karşı maske ve mesafe gibi kurallara riayet edilmesi büyük önem taşıyor. Dünya genelinde aşı çalışmalarının da meyvesini vermesi geleceğe daha umutla bakmamızı sağlarken yer kürede 2 milyondan fazla insan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı'nın her gün düzenli şekilde açıkladığı koronavirüs vaka sayısı ve tablosu bugün de Türk halkıyla paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 118 bin 911 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 857 kişinin testi pozitif çıktı, 80 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 118 bin 911 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 857 kişinin testi pozitif çıktı, 80 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 635 oldu.

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