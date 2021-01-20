20 Ocak koronavirüs vefat sayısı ne kadar? Şimdiye kadar kaç kişiye aşı yapıldı?

Koronavirüs vaka sayıları eskiye nazaran büyük bir düşüş yaşadı. Aşı uygulamalarının da başlamasıyla vatandaşların ümidi arttı.

20 Ocak vaka ve vefat sayısı

Bugün açıklanan tabloya göre 168.894 kişiye test yapıldı. 6.435 kişinin testi pozitif çıktı. 5.932 kişi de şifa buldu. 159 kişi ise vefat etti.

Dünkü vaka ve vefat sayısı

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan 19 Ocak Türkiye Günlük Korona Tablosu’na göre, ağır hasta sayısı 2 bin 162 oldu iken iyileşen sayısı ise 7 bin 218

Toplam iyileşen sayısı 2 milyon 277 bin 987’ye çıktı. Dün 6 bin 818 kişinin testi pozitif çıktı, 167 kişi ise hayatını kaybetti.

Kaç kişiye aşı yapıldı?

Aşı uygulamaları başladığından bu yana toplam 1.050.740 vatandaşa aşı yapıldı.