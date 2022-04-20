20 Nisan 2000: Adana Cumhuriyet Savcısı Sacit Kayasu’nun Görevinden Uzaklaştırılması
20 Nisan'da Türkiye'de neler yaşanmıştı? Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Adana Cumhuriyet Savcısı Sacit Kayasu’nun Görevinden Uzaklaştırılması, Yeni Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun Kabul Edilmesi, Apollo 16'nın Ay'a iniş yapması. İşte detaylar...
20 Nisan 1924: Yeni Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun Kabul Edilmesi
Lozan Anlaşması'nın kabulünün ardından 29 Ekim 1923'de Cumhuriyet'in bir gün dahi sürmeyen bir hazırlık devresiyle ilanı, beş ay sonra Hilafet'in ilgası (3 Mart 1924)
Ertesi gün Takrir-i Sükun Kanunu'nun, 20 Nisan 1924'de yeni Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun kabul edilmesi gibi önemli kararların II. TBMM'nin ilk çalışması devresine rastlamış olması şüphesiz tesadüfle izah edilemez.
20 Nisan 2000: Adana Cumhuriyet Savcısı Sacit Kayasu’nun Görevinden Uzaklaştırılması
Adana Cumhuriyet Savcısı Sacit Kayasu, 28 Mart 2000'de, 12 Eylül Darbesinin komutanı Kenan Evren'in anayasal suç işlediğine dair iddianame hazırlayarak, 12 Eylül yöneticilerinin yargılanmasını talep etti.
20 Nisan 2000'de savcılık görevinden uzaklaştırılan Kayasu, HSYK kararıyla da 27 Şubat 2003'te meslekten ihraç edildi.
20 Nisan 1972: Apollo 16'nın Ay'a iniş yapması