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20 mülteci Sahil Güvenlik ekiplerine yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinden Yunan adalarına yasa dışı yollarla kaçmak isteyen 20 mülteci Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kıs kıvrak yakalandı.

11 Mart 2019 Pazartesi 11:15
20 mülteci Sahil Güvenlik ekiplerine yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinden Yunan adalarına yasa dışı yollarla kaçmak isteyen 20 mülteci Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kıs kıvrak yakalandı.

 

Bodrum’dan lastik bot ile denize açılan 10 mülteci Görece adası yakınlarından Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığına bağlı Sahil Güvenlik botu tarafından lastik bot içerisindeki 9 Filistin ve 1 Yemen uyruklu toplam 10 kaçak göçmen yasa dışı yollarla Yunanistan adalarına kaçmak isterken yakalandı. Sahil güvenlik komutanlığına getirilen 10 kaçak göçmen işlemlerinin ardından Yabancılar şubeye teslim edileceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 11:15
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