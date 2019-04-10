20 mm Top Geliştirilmesi Projesi’nde imzalar atıldı Cumhurbaşkanlığı İkinci 100 Günlük İcraat Programı’nda da yer alan “20 mm Top Geliştirilmesi Projesi”, Savunma Sanayii Başkanlığı ile TR Mekatronik Sistemler arasında imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı İkinci 100 Günlük İcraat Programı’nda da yer alan “20 mm Top Geliştirilmesi Projesi”, Savunma Sanayii Başkanlığı ile TR Mekatronik Sistemler arasında imzalandı.

Savunma Sanayii Başkanlığından yapılan açıklamada, "Projeyle 20 mm döner namlulu taretli silah sistemi milli ve yerli imkânlarla tasarlanıp geliştirilecek. Yerli üretime geçildikten sonra sistem farklı kara, deniz ve hava platformlarında kullanılabilecek" denildi.

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