20 mm Top Geliştirilmesi Projesi’nde imzalar atıldı
Cumhurbaşkanlığı İkinci 100 Günlük İcraat Programı’nda da yer alan “20 mm Top Geliştirilmesi Projesi”, Savunma Sanayii Başkanlığı ile TR Mekatronik Sistemler arasında imzalandı.10 Nisan 2019 Çarşamba 12:16
Cumhurbaşkanlığı İkinci 100 Günlük İcraat Programı’nda da yer alan “20 mm Top Geliştirilmesi Projesi”, Savunma Sanayii Başkanlığı ile TR Mekatronik Sistemler arasında imzalandı.
Savunma Sanayii Başkanlığından yapılan açıklamada, "Projeyle 20 mm döner namlulu taretli silah sistemi milli ve yerli imkânlarla tasarlanıp geliştirilecek. Yerli üretime geçildikten sonra sistem farklı kara, deniz ve hava platformlarında kullanılabilecek" denildi.
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