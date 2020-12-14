20 milyon teste 1 milyar 750 milyon yerine 250 milyon verdik, niye mutlu olmuyorsunuz

2015'den sonra e-nabız sisteminin kurulduğunu ve bir lira fatura kesilmediğini belirten Koca, "Hâlâ bu noktada iddia edilmesi doğru bir şey mi? Siyaset, vatandaşa doğru bilgi verme aracı olarak kullanılıyor olmalı" dedi.



Şu ana kadar 20 milyon kit satın alındığını, normalde 1 milyar 750 milyon lira verilmesi gereken kitlere 250 milyon verildiğini kaydeden Koca, "1,5 milyar lira vatandaşımızın cebinde kalmış. Niye mutlu olmuyorsunuz, niye teşekkür etmiyorsunuz?" diye sordu.



Bu yıl toplam 73 bin 527 personel aldıklarını, bunların 41 bin 194'ünün hekim dışı sağlık personeli olduğunu aktaran Koca, 12 bin personel alımının devam ettiğini, 2021 yılı için de alıma devam edeceklerini açıkladı. 2 milyon 300 bin doz grip aşısı alındığını da hatırlatan Koca, şu ana kadar 600 bini sağlık çalışanları olmak üzere 1 milyon 36 bin doz grip aşısı yapıldığını ve yapılmaya devam edildiğini ifade etti.