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Tarih 20 Mart 2021: İstanbul Sözleşmesi'nin Türkiye Bakımından Feshedilmesi
Tarih

20 Mart 2021: İstanbul Sözleşmesi'nin Türkiye Bakımından Feshedilmesi

20 Mart'ta Türkiye'de neler yaşanmıştı? Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? İstanbul Sözleşmesi'nin Türkiye Bakımından Feshedilmesi, Adana-Ceyhan'da meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki deprem, Tokyo'da 16 metro istasyonuna içinde zehirli sarin gazı bulunan paketlerin bırakılması. Detaylar haberimizde.

Yeniakit Publisher
2022-03-20 08:08:00 -
20 Mart 2021: İstanbul Sözleşmesi'nin Türkiye Bakımından Feshedilmesi

20 Mart 2021: İstanbul Sözleşmesi'nin Türkiye Bakımından Feshedilmesi 

Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İstanbul Sözleşmesi'nin Türkiye bakımından feshedilmesine karar verildi.




20 Mart 1945: Adana-Ceyhan'da meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki deprem 39 can aldı, 328 ev yıkıldı.




20 Mart 1995 Tokyo'da 16 metro istasyonuna içinde zehirli sarin gazı bulunan paketlerin bırakılması sonucu 10 kişi öldü, 4 bin 695 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

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