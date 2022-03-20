20 Mart 2021: İstanbul Sözleşmesi'nin Türkiye Bakımından Feshedilmesi
20 Mart'ta Türkiye'de neler yaşanmıştı? Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? İstanbul Sözleşmesi'nin Türkiye Bakımından Feshedilmesi, Adana-Ceyhan'da meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki deprem, Tokyo'da 16 metro istasyonuna içinde zehirli sarin gazı bulunan paketlerin bırakılması. Detaylar haberimizde.
20 Mart 2021: İstanbul Sözleşmesi'nin Türkiye Bakımından Feshedilmesi
Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İstanbul Sözleşmesi'nin Türkiye bakımından feshedilmesine karar verildi.
20 Mart 1945: Adana-Ceyhan'da meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki deprem 39 can aldı, 328 ev yıkıldı.
20 Mart 1995 Tokyo'da 16 metro istasyonuna içinde zehirli sarin gazı bulunan paketlerin bırakılması sonucu 10 kişi öldü, 4 bin 695 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.