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Tarih 20 Mart 2008: İsmail Dayı'nın vefatı (Naşir, Fikriyatçı, Siyasetçi)
Tarih

20 Mart 2008: İsmail Dayı'nın vefatı (Naşir, Fikriyatçı, Siyasetçi)

Yeniakit Publisher
2024-03-20 06:07:00 -
20 Mart 2008: İsmail Dayı'nın vefatı (Naşir, Fikriyatçı, Siyasetçi)

Onlar; yaşadıkları döneme maddi manevi anlamda damga vurarak iz bırakıp gittiler. Bugün, Naşir, Fikriyatçı, Siyasetçi İsmail Dayı'yı hayırla yâd ediyoruz.

İsmail Dayı (d. 1926, Dursunbey, Balıkesir – ö. 20 Mart 2008, Ankara),
İlköğrenimini Dursunbey’de tamamladıktan sonra Bursa’ya gelip Bursa Erkek Lisesi’ni bitirdi. İstanbul’da Milli Türk Talebe Birliği ve Türk Kültür Ocağı’nın düzenlediği toplantılarda yetişti. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki eğitimini son sınıfta bıraktı.



1960 yılında Yağmur Yayınevi’ni kurdu. 27 Mayıs Darbesi sonrası Samsun Senatörü seçilen ve Cumhurbaşkanı adayı olan Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil’in tarihteki Ankara yolculuğunun en önemli tanığıdır. Nurettin Topçu’nun önderliğinde kurulan Milliyetçiler Derneği’nin faaliyetlerine katılmıştır. 1962 yılında Aydınlar Kulübü’nün kuruluşunda yer aldı. Aydınlar Kulübü birkaç yıl sonra kulüp faaliyetlerini sona erdirdi ancak 1970 yılında Aydınlar Ocağı olarak yeniden daha büyük bir çatı altında toplandı.



1983 yılında Anavatan Partisi’ne katıldı. İstanbul ve Balıkesir Parti İl Teşkilatlarının kuruluşlarında görev aldı. 6 Kasım 1983 ve 29 Kasım 1987 Genel Seçimlerinde Balıkesir’den milletvekili seçildi. 1984 yılında kurulan Mehmet Akif Ersoy Fikir ve Sanat Vakfı’nın kurucuları arasındadır. Türkiye Yazarlar Birliği’nin destekçisi oldu.

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