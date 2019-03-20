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20 kişilik lastik botta 60 kişi ile ölümüne yolculuk

Aydın’ın Didim ilçesini mesken tutan düzensiz göçmenlerin ölümüne yolculukları sürüyor.

20 Mart 2019 Çarşamba 14:50
20 kişilik lastik botta 60 kişi ile ölümüne yolculuk

Aydın’ın Didim ilçesini mesken tutan düzensiz göçmenlerin ölümüne yolculukları sürüyor. Sahil Güvenlik ekiplerinin 24 saat denetimi altındaki bölgeden ölümü göze alarak yasa dışı yollardan deniz yoluyla kaçmaya çalışan düzensiz göçmenlerin olası faciayı Sahil Güvenlik ekipleri önlüyor.


Sabah saatlerinde Didim Mavişehir açıklarında 20 kişilik lastik bot ile Yunanistan adalarına kaçma girişiminde bulunan 60 kişilik düzensiz göçmen grubu Sahil Güvenlik Ege Grup Komutanlığı ekiplerinin müdahalesiyle önlendi. Sabah saatlerinde bölgede devriye görevini yürüten Sahil Güvenlik botu Mavişehir açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot tespit etti. Botta yapılan aramada, 37 Suriye, 11 Filistin, 8 Irak, 4 Yemen uyruklu olmak üzere toplam 60 düzensiz göçmen tespit etti. Düzensiz göçmenlerin içinde 22’sinin çocuk olması da dikkat çekti.


Düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik botu ile Didim Gümrük iskelesine getirildi. Düzensiz göçmenler Didim İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Aydın Göç İdaresi Müdürlüğüne sınır dışı edilmek üzere teslim edilecek.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 14:50
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