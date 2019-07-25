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20 kilo kokain ele geçirilen operasyon anı kamerada

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı zehir tacirlerine düzenlendiği operasyonda 20 kilo kokain ele geçirdi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 09:19
20 kilo kokain ele geçirilen operasyon anı kamerada

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı zehir tacirlerine düzenlendiği operasyonda 20 kilo kokain ele geçirdi. Narkotik köpeği ’Atak’ın da katıldığı operasyon sonrası, uyuşturucu maddeleri torbacılara satma hazırlığında olan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon anı kameraya yansıdı.


İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde kaçakçısı bir şahsın, ’torbacı’ olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına uyuşturucu madde temin ettiği bilgisini aldı. Yapılan araştırma sonucunda uyuşturucu maddenin E.A. isimli şahıs tarafından Kartal ve Ümraniye ilçelerinde bulunan torbacılara dağıtımının yapıldığı tespit edildi. Yapılan araştırmaların sonunda şahsın kullandığı aracın plakası belirlendi.



Zehir tacirlerine jandarmadan suçüstü


Jandarma ekipleri, şüphelileri adım adım takibe başladı. E.A.’nın Ümraniye ilçesi Esentepe Mahallesi’nde bulunan bir apartman dairesine giriş yaptığı görüldü. Yapılan fiziki takip ve detaylı araştırma neticesinde, uyuşturucu ticaretinin bu adresten yapıldığı tespit edilerek operasyon için düğmeye basıldı.



Evin her köşesinden kokain çıktı


Şüphelilerin adresine baskın düzenleyen ekipler, 2 şüpheli etkisiz hale getirildikten sonra narkotik dedektör köpeği ’Atak’ ile dairede arama yaptı. Salondan banyoya, oturma odasından mutfağa kadar her yerin imalathaneye çevrildiği, kokainin her bir odada ayrı bir işlemden geçtiği görüldü.


Aramalarda evin çeşitli yerlerine gizlenmiş vaziyette toplam 20 kilo kokain, 1 şişe amonyak çözelti, 1 adet ruhsatsız tabanca ile 3 adet tabanca şarjörü, 1 hassas terazi, 1 adet kokaini kalıp haline getirmek için kullanılan press makinesi, 2 baskı kalıbı, 2 hidrolik kriko ile suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para ele geçirildi. Mutfak dolabında bulunan amonyak çözeltinin temizlik için değil, toz kokaini taş kokain haline getirmek için kullanıldığı anlaşıldı. Operasyon anı ise kameraya yansıdı.


Yakalanan 2 şüpheliden 1’i çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bağlantılı olduğu kişilere yönelik geniş çaplı soruşturmaya devam ediliyor.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 09:19
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