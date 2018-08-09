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20 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi

Dalaman’da Muğla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 20 kilo 600 gram esrar maddesi ele geçirildi.

09 Ağustos 2018 Perşembe 09:17
20 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi

Muğla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Dalaman Elcik Mahallesi’nde yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğu ihbarı sonrası ekipler tarafından belirlenen adrese operasyon düzenlendi. 

Operasyonda 20 kilo 600 gram esrarla birlikte E.O., Ş.O. ve Y.C.O. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı’na çıkarılan şahıslardan Ş.O. tutuklanırken diğer şahıslar mahkemede serbest bırakıldı.

 

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 09:17
  1. Muğla
  2. Cumhuriyet Başsavcılığı
  3. Narkotik
  4. Dalaman
  5. Ortaca

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