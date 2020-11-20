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Korona Virüs 20 Kasım koronavirüs bilançosu açıklandı
Korona Virüs

20 Kasım koronavirüs bilançosu açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs salgını nedeniyle 141 kişi hayatını kaybederken toplam can kaybı 12 bin 84 oldu. 5103 kişiye daha koronavirüs tanısı konulmasıyla birlikte toplam hasta sayısı 435 bin 273'e ulaştı.

Yeniakit Publisher
2020-11-20 19:28:00 -
20 Kasım koronavirüs bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı 20 Kasım "Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu"nu paylaştı. Son 24 saatlik verilere göre koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 141 artarak 12 bin 84'e yükseldi. 5 bin 103 yeni vakanın daha tespit edilmesiyle birlikte toplam hasta sayısı 435 bin 273'e ulaştı.

Tedavisi tamamlanan 3 bin 19 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 367 bin 592 oldu. Son 24 saatte 156 bin 642 test yapıldı. Ağır hasta sayısı 3 bin 990, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 3,8 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 5.103 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 4.000’e yaklaştı. Salgınla mücadelede yeniden kısıtlamalar uygulamak zorunda kaldık. Birlikte tedbirlere uyarsak kendi kısıtlamalarımızı kendimiz koyarsak mücadele daha kolay olacak. Güç verin." ifadelerini kullandı.

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