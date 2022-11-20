20 Kasım 1624: Mutasavvıf İmam-ı Rabbani'nin vefatı

İmâm-ı Rabbânî 26 Mayıs 1564 tarihinde doğdu. 16. yüzyılda Hindistan’da yaşamış büyük bir âlim ve sûfîdir. Çok iyi bir medrese eğitimi almış ve tasavvuf kültürü ile yoğrulmuştur. Hem yaşadığı dönemde hem de sonrasında İslâm dünyâsında “âriflerin ışığı”, “velîlerin önderi”, “İslâm’ın bekçisi”, “Müslümanların baştâcı”, “müceddid”, “müctehid” ve “İslâm âlimlerinin gözbebeği” olarak görülmüştür. İmâm-ı Rabbânî’nin yaşadığı zamanda Hindistan; vahyin ve sünnetin itibarsızlaştırılmak istendiği, Bâtınî oluşumların yaygınlaştığı, kafaların karıştığı zor bir dönemdedir.





Bu coğrafyadaki Hinduizm, Budizm gibi diğer sözde dinlerin varlığı, nüfûsun fazlalığı, cehâletin yaygınlığı ve otoritenin zayıflaması dolayısıyla sapkın hareketler denetlenemez hâle gelmiştir. Ülkenin hükümdarı Ekberşah’ın bütün dinlerden bir parça alarak yeni bir din anlayışı tesis etme çabaları ise tüm sıkıntıların tuzu biberi olmuştur. İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin birçok mektupları ve bilhassa yazdığı “Redd-i revâfid” risâlesi Ashâb-ı Kirâm düşmanlarını reddetmekte, bu iddia sâhiplerinin câhil olduklarını anlatmaktadır. İşte bundan sonra, Hindistan’daki bozuk fırkalar, Ashâb-ı Kirâm düşmanları el ele verdiler. Sultana gidip İmâm-ı Rabbânî hazretleri hakkında çeşitli iftirâlarda bulunarak şikâyet ettiler.







İmâm, iki buçuk yılı aşkın bir süre Guvalyar zindanında Sultan’ın kararıyla hapis yatmak zorunda bırakılmıştır. Ancak mukadderat onu öyle bir hayat yoluna atmıştır ki, İmâm Rabbâni hapiste iken kendi tarîkatına intisâb eden Sultan’ın oğlu Şah Cihan, onun affedilmesi ve hapisten çıkarılması için babasına talepte bulunmuş ve onun hapisten kurtulmasına vesîle olmuştur. İmâm-ı Rabbânî Hz. Peygamber’e (sav) bağlılığı artırmak üzere yoğun bir gayret sarf etmiştir.







İmâm-ı Rabbânî bu amaçla İslâm’ın temel rükünlerinden olan “Cihâd”ı Nebevî anlamına döndürerek hem Hint yarımadasında hem de bütün İslâm coğrafyasında “Hakīkat-i İslâmiye”yi (Kur’ân ve Sünneti) yeniden Müslümanların gündemine sokmuştur. Bugün ītibâriyle de tasavvuf ve ehl-i sünnet anlayışının yaşıyor oluşu İmâm-ı Rabbânî’nin gayretlerine çok şey borçludur. İşte bu çalışmaları sebebiyle kendisine Müceddid-i Elf-i Sânî (Hicrî İkinci Bin Yılın Yenileyicisi) lakabı verilmiştir.



