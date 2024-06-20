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Tarih 20 Haziran 2018: Abdülmetin Balkanlıoğlu'nun vefatı (Âlim)
Tarih

20 Haziran 2018: Abdülmetin Balkanlıoğlu'nun vefatı (Âlim)

Yeniakit Publisher
2024-06-20 04:51:00 -
20 Haziran 2018: Abdülmetin Balkanlıoğlu'nun vefatı (Âlim)

Onlar; yaşadıkları döneme maddi manevi anlamda damga vurarak iz bırakıp gittiler. Bugün, İslam âlimlerimizden Abdülmetin Balkanlıoğlu'nu hayırla yâd ediyoruz.

Abdülmetin Balkanlıoğlu, 1958 senesinde Sungurlu’ya bağlı Aşağıfındıklı’da dünyaya geldi. 1977 senesinde Çorum İmam-Hatip Lisesi’ni bitirdi. 1986 senesinde girdiği İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni yarıda bıraktı. Arapça eğitimini Emin Saraç Hoca’dan alan Balkanlıoğlu 1977 tarihinde Şile’de Ağca Hacıköyü’nde imamlık vazifesine başladı.



1978 senesinde Sarıyer Rumeli Efendi Köyü Camii’nde görev yapan Balkanlıoğlu, 1980 senesinde Eminönü Hoşkadem Camii’nde, 1983′de de Fatih Müftülüğü’ne bağlı Acemoğlu Camii’nde görev aldı. Bu dönemde Fatih Din Görevlileri Dernek Başkanlığı’nı yürüttü.Daha sonra, Küçükçekmece ilçesine bağlı Kayabaşı Köyü’ne tayin olan Abdülmetin Balkanlıoğlu, oradan da emekliye ayrıldı.



Abdülmetin Balkanlıoğlu Hocaefendi, 20 Haziran 2018 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

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Yorumlar

İlk ırkçı şeytandır

Bu turkler islamiyetten o kadar uzak ki, her sakal bırakanı hoca zannetmekten öte artık alim olarak görüyorlar. Sevgili turkler gittiğiniz yol yol değil. Biraz gözünüzü açın. Suurlanin. Şu irkciliginizi Biraz kenara bırakın yoksa ahiretiniz yanar. Ben size bu adamın değil alim hoca bile olmadığını delillerle gosterirrim. Irkcinin tekiydi bu. Showmendi. İslam dışı konuşuyordu. Islah olmayacağı belliydi ki , ALLAH U TEÂLÂ onun canını aldı.
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