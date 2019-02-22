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20 gün sonra cansız bedeni bulunan Barış Kurtson yolculuğuna uğurlandı

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde sulara kapılan araçta olan ve 20 gün sonra cansız bedeni bulunan Barış Kurt, son yolculuğuna uğurlandı.

22 Şubat 2019 Cuma 17:50
20 gün sonra cansız bedeni bulunan Barış Kurtson yolculuğuna uğurlandı

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde sulara kapılan araçta olan ve 20 gün sonra cansız bedeni bulunan Barış Kurt, son yolculuğuna uğurlandı.


Ezine’de 2 Şubat Cumartesi günü saat 21.30 sıralarında Menderes Çayı Akköy geçidinde sulara kapılarak kaybolan araçta olan Ezine Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2’nci sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Barış Kurt, aracın düştüğü yerin yaklaşık 1,5 kilometre ilerisinde 3,5 metre derinlikte üzeri kil kaplı şekilde Jandarma Arama Kurtarma ekibi tarafından dün cansız bedeni bulundu.


20 gün sonra cansız bedeni bulunan Barış Kurt için Ezine’ye bağlı Gülüce köyü camiinde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreter Vekili Muharrem Erkek, Ezine Kaymakamı Ali İkram Tuna, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Ezine Belediye Başkanı Haluk Babaoğlu, okul arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.


Cenaze namazı öncesinde Barış Kurt’un babası Sedat Kurt, taziyeleri kabul etti. Anne Birgül Kurt ise tabut başında gözyaşlarını tutamadı.


Cenaze namazının ardından Barış Kurt, köy mezarlığına defnedildi.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 17:50
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