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20 gün ömrü kalan hasta Erzurum’da şifayı buldu

20 gün ömrü kaldığı söylenen çoklu organ yetmezliği ve mide kanseri hastası 36 yaşında ki bir kişi Erzurum’da şifayı buldu.

26 Temmuz 2019 Cuma 13:14
20 gün ömrü kalan hasta Erzurum’da şifayı buldu

20 gün ömrü kaldığı söylenen çoklu organ yetmezliği ve mide kanseri hastası 36 yaşında ki bir kişi Erzurum’da şifayı buldu. İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin her yerinde hastane hastane dolaşan kişinin 7 organı kanserden temizlendi.


Erzurumlu 6 çocuk babası İrfan Akkaya İstanbul’da özel bir şirkette çalışırken sırt ağrısı yüzünden hastaneye gitti. Yapılan tedaviler sonrasında 7 organında kanser teşhisi konulan Akkaya’ya 20 gün ömrün kaldı denildi. Hastane hastane dolaşan Akkaya’yı kimse ameliyat etmek istemedi. Bunun üzerine yabancı doktorlara başvuran Akkaya para teklif etmesine rağmen yine aynı cevabı aldı. Son çare memleketi Erzurum’a dönenen Akkaya Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Dr. Mehmet Hamdi Sakarya tarafından tedavi altına alındı. Yapılan incelemeler sonucunda apar topar ameliyata alınan hasta Japon tıp yöntemi ile sağlığına kavuştu.


Ailesiyle vedalaşmasını söyleyen doktorlara rağmen pes etmediğini ifade eden Akkaya, “ 22 senedir İstanbul’da yaşıyoruz. Sırtımda oluşan ağrılardan dolayı hastaneye başvurdum. Kanser olduğum ortaya çıktı. Tedaviye alındım ama tedaviye cevap veremediğimi söylediler. Kemoterapi tedavisi yapıldı. Birçok doktor eve gidip ölümü beklememi istedi. Ameliyat yapamayacaklarını söylediler. Hastanede bir hasta yakını bana Erzurum’da Mehmet Hamdi Sakarya’yı önerdi. Tavsiyesi üzerine Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne geldim. Ameliyat olmak istediğimi söyledim hocamıza. Bunun üzerine hocam zor bir ameliyat olduğunu söyledi. Her şeye hazırlıklı olmamı istedi. Allah’a şükür tedavim ve ameliyatım çok iyi geçti hayata geri döndüm. Bu ameliyatta emeği olan herkese çokteşekkür ederim. Bu gibi doktorların Türkiye’de ve Dünya’da tanınması lazım. Yabancı doktorlara 400 bin lira teklif ettik yine tedavi etmediler. Bana en fazla 20 gün yaşayacağımı çocuklarımla vedalaşmamı söylediler. Kanser hastaları umutsuz olmasın çabalasınlar. Bu hastalığı ancak moral ve motivasyon yeniyor”dedi.


Ameliyatı gerçekleştiren Cerrahi Onkolog Dr. Mehmet Hamdi Sakarya ise “ Hastamız İstanbul’da yaşayan bir hastamız. İleri evre çoklu organ ve mide kanseri tanısıyla hastanemize başvurdu. Bizden önce ameliyat etmek istememişler. Hasta bize geldiği zaman mide kanseri ilerlemiş durumdaydı. Hastalığı tanımladıktan sonra ameliyata aldık. Ameliyatta 7 organını temizledik. Hastamız ameliyat haftasında yemeğini yiyip gezecek hale getirirdik” ifadelerini kullandı.


Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cerrahi Onkoloji Servisinde tedavisi devam eden hasta İrfan Akkaya yakın tarihte taburcu edileceği günü bekliyor.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 13:14
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