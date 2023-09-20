20 Eylül 2011: Eski Afganistan Devlet Başkanı Burhaneddin Rabbani'nin vefatı

1940 yılında Afganistan’ın Badahşan Vilayeti’nde Tacik kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Devlet başkanı olmadan önce Kabil Üniversitesi’nde İslam hukuku profesörü görevini yürüten Rabbani, Mısır El-Ezher İslam Üniversitesi’nde de eğitim gördü. 1960’ların sonunda siyasi yaşamına başlayan Rabbani, siyasi hayatının ilk yıllarında Afganistan’da iktidarda bulunan Sovyet yanlısı yönetimin laik politikalarına karşı mücadele etti. Rabbani, 1980’lerde Sovyet işgaline karşı savaşan mücahitlerin liderlerinden biriydi.







Rabbani, Sovyet işgalinin ardından mücahit gruplarınca kurulan koalisyon tarafından 1992’de cumhurbaşkanlığına seçilmişti. Taliban’ın 1996’da Kabil’i ele geçirmesiyle Tacikistan’a geçti. Daha sonra 1996-2001 arasında Taliban karşıtı Kuzey İttifakı’nı bir arada tutan politik lider olarak görev yaptı.







Sürgündeki iktidarın lideri olan Burhaneddin Rabbani, Birleşmiş Milletler tarafından Afganistan’ın devlet başkanı olarak tanınmaya devam ediyordu; 2001 yılında Taliban’ın devrilmesiyle birlikte, devlet başkanlığı hukuki olarak devam ettiği için tekrar fiilen geçici devlet başkanı oldu. Ama daha sonra Hamid Karzai’nin devlet başkanı seçilmesiyle görevi sona erdi.







Afganistan Yüksek Barış Konseyi’nin başkanlığını yapan Rabbani, İran gezisi sonrası yurda döndüğünde, Taliban’dan mesaj getirdiğini söyleyen bir kişi kendisiyle görüşmek istedi. Görüşmeye kabul edilen intihar bombacısının bombayı önüne atması sonucu 20 Eylül 2011 günü Kabil’deki evinde hayatını kaybetti.