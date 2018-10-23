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Ehliyet soruları 20 Ekim MTSKS-4 ehliyet sınav soruları yayımlandı mı?

MEB tarafındanMotorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 2018/MTSKS-4, 20 Ekim 2018'de yapıldı. İlk yardım, trafik adabı, trafik ve çevre, araç tekniği dersleri olmak üzere 50 sorudan oluşan sınav, 2 saat sürdü. Peki 20 Ekim ehliyet sınav soru ve cevapları açıklandımı?

23 Ekim 2018 Salı 10:32
Ehliyet soruları 20 Ekim MTSKS-4 ehliyet sınav soruları yayımlandı mı?

MEB tarafından  Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 2018/MTSKS-4, 20 Ekim 2018'de yapıldı. İlk yardım, trafik adabı, trafik ve çevre, araç tekniği dersleri olmak üzere 50 sorudan oluşan sınav, 2 saat sürdü. Peki 20 Ekim ehliyet sınav soru ve cevapları açıklandı  mı?

20 Ekim 2018 Ehliyet sınavına hazırlanacak adayların buluşma noktasına hoş geldiniz. 20 ekim ehliyet sınavıyla ilgili paylaşımlar bu sayfa üzerinden yapılacaktır. Sınava nasıl hazır olunur? Ne tarz sorular çıkabilir? Soru ve sonucu ne zaman açıklanıyor? 20 Ekim 2018 sınav ücretlerini yatırma tarihleri ne zaman? Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 2018/MTSKS-4, 20 Ekim 2018'de saat 14.00'te yapıldı. İlk yardım, trafik adabı, trafik ve çevre, araç tekniği dersleri olmak üzere 50 sorudan oluşan sınav, 2 saat sürdü. Sınava ait soru ve cevaplar henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizden okuyabilirsiniz.

Ehliyet almak için aranan şartlar neler?

A1, A2, F ve H ehliyet sınıfları için 17 yaşını bitirmiş olmak.

B ve G ehliyet sınıfları için 18 yaşını bitirmiş olmak.

A1, A2, B, C, D, E, F, G ve H ehliyet sınıfları için en az ilkokul mezunu olmak

C, D ve E ehliyet sınıfları için 22 yaşını doldurmuş olmak

Sabıka kaydının olmadığına dair dilekçeyi kurs müdürlüğüne teslim etmek.

Son 6 ayda çekilen 1 vesikalık fotoğrafı Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.

Nüfus cüzdanı fotokopisini Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.

Yetkili kuruluşlardan "Sürücü olur" sağlık raporunu almak.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 10:32
  1. 20 ekim ehliyet sınav soruları
  2. 20 Ekim ehliyet Sınavı soru ve cevapları yayınlandı mı?
  3. 4. Ehliyet sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

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