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20 dakikada 11 bin plastik şişe toplandı

"Sıfır Atık Projesi"nde pilot bölge seçilen Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, "En az 5 plastik şişe getir, bez çantanı götür" kampanyası kapsamında 20 dakikada 11 bin plastik şişeye ulaşıldı- Karabük Valisi Fuat Gürel:- "15-20 dakikada 11 bin pet şişe toplamış olduk. Büyük bir rakam. İnşallah bundan sonraki süreçte de pet şişelerin kullanılmasını önlemek adına güzel projeler başlatılır"

28 Ocak 2019 Pazartesi 16:09
20 dakikada 11 bin plastik şişe toplandı

KARABÜK (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında pilot bölge seçilen Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, "En az 5 plastik şişe getir, bez çantanı götür" kampanyası kapsamında 20 dakikada 11 bin plastik şişe toplandı.

Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, İlçe Emniyet Müdürü Osman Gül ve İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Burak Ören, plastik şişe getiren vatandaşlara bez çanta dağıttı.

Uzun kuyruk oluşturan vatandaşlar, getirdikleri plastik şişeleri konteynerlere attı.

Vali Gürel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Karabük'ü ziyareti sırasında Safranbolu'yu pilot bölge seçtiğini hatırlattı.

Safranbolu'nun pilot bölge seçilmesinde tarihi geçmişinin ve bütüncül korunmasının ön planda olduğunu düşündüklerini dile getiren Gürel, "Burada özellikle Kaymakamımızın yaptığı projenin de çok etkili olduğunu düşünüyoruz. Geçmiş günlerde marketlerde naylon poşetlerin ücretli olması, bunun yanında da bez çantaların kullanılmasıyla alakalı kampanya başlatılmıştı. Kaymakamımızın yapmış olduğu projeyle bu kampanyaya destek verilmiş oldu." diye konuştu.

Kampanyaya destek verdiklerini aktaran Gürel, "Halkımızın çok yoğun bir teveccühü var. İnşallah bütün illerimize, ilçelerimize örnek olur. Hem çevre duyarlılığımız artar hem çevreye olan katkımız artar hem de doğada kaybolması yüz yıllar alan materyallerden kurtulmayla alakalı başlangıç olur. 15-20 dakikada 11 bin pet şişe toplamış olduk. Büyük bir rakam. İnşallah bundan sonraki süreçte de pet şişelerin kullanılmasını önlemek adına güzel projeler başlatılır." ifadelerini kullandı.

Safranbolu Kaymakamı Ürkmezer de Safranbolu'nun pilot bölge olmasından sonra çalışmaların arttığını belirtti.

Vatandaşların duyarlılığını artırmak için plastik şişe topladıklarını vurgulayan Ürkmezer, "İnşallah önümüzdeki hafta yine aynı şekilde devam edeceğiz. Safranbolulu hemşehrilerimizi bez çantayla buluşturmaya devam edeceğiz. Hiç plastik şişe toplamadan da bunu yapabiliriz, elimizde imkan var. Vatandaşların duyarlılığının daha da artmasını istiyoruz. Üç seferde yaklaşık 40 binin üzerinde plastik şişe topladık." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 16:09
  1. "Sıfır Atık Projesi"
  2. Karabük
  3. Karabük Valisi Fuat Gürel

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