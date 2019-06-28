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20 bölgede "Optisyen-Gözlükçüler Odası" kurulacak

Türkiye genelinde 20 bölgede Optisyen-Gözlükçüler odalarının kuruluşuna dair tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı- Bu kapsamda söz konusu bölgelerde faaliyet gösteren meslek mensupları, üç ay içerisinde odalara kayıt yaptırmak zorunda olacak- Anadolu Gözlükçüler ve Optisyenler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı İlker Ayaz:- "Uzun yıllardır gözlükçülük mesleğinin hasretle beklediği Türk Optisyen-Gözlükçüler odalarının kuruluşu Resmi Gazete'de yayımlandı. Süreç tamamlandıktan sonra, gözlükçüler birer sağlık sunucusu olarak kamu kurumu niteliğinde kurulmuş Optisyen-Gözlükçüler Odaları'nın yönetiminde faaliyetlerine devam edecekler"

28 Haziran 2019 Cuma 13:56
20 bölgede "Optisyen-Gözlükçüler Odası" kurulacak

ANKARA (AA) - Türkiye genelinde 20 bölgede Optisyen-Gözlükçüler Odası'nın kuruluşuna dair tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda söz konusu bölgelerde faaliyet gösteren meslek mensupları, üç ay içerisinde odalara kayıt yaptırmak zorunda olacak.

Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği tarafından yayımlanan tebliğde, Optisyen-Gözlükçüler odalarının kuruluşuna dair düzenlemeler yer aldı.

Buna göre, tebliğde ilan edilen İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Konya, Kocaeli, Mersin, Kayseri, Adana, Samsun, Balıkesir, Muğla, Aydın, Manisa, Denizli, Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa ve Sivas merkezli 20 bölgede Optisyen-Gözlükçüler Odası kurulacak.

Anadolu Gözlükçüler ve Optisyenler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı İlker Ayaz, tebliğe ilişkin açıklamasında, "Uzun yıllardır gözlükçülük mesleğinin hasretle beklediği Türk Optisyen-Gözlükçüler odalarının kuruluşu Resmi Gazete'de yayımlandı. Süreç tamamlandıktan sonra, gözlükçüler birer sağlık sunucusu olarak kamu kurumu niteliğinde kurulmuş Optisyen-Gözlükçüler odalarının yönetiminde faaliyetlerine devam edecekler." bilgisini paylaştı.

Ayaz, odaların en az 100 meslek mensubunun bulunduğu yerlerde kurulacağını anlatarak, "Tebliğ kapsamında ilan edilen illerdeki Optisyen-Gözlükçüler odaları, mazbatalarını alarak göreve başlayacak. Ayrıca tebliğin yayımlanmasıyla optisyenlik müesseselerinin, odalara üç ay içinde zorunlu olarak yaptırmaları gereken kayıt süresi de başlamış bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

- Kayıt yaptırmayanların görevinden ayrılması gerekecek

5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun çerçevesinde hazırlanan tebliğe göre, duyurunun yürürlük tarihinden itibaren işleyecek üç aylık sürenin uzatılması, kanunen mümkün olmayacak.

Öngörülen üç aylık süre sonunda ilgili ilin Optisyen-Gözlükçü Odası'na kayıt yaptırmamış olanların çalıştıkları optisyenlik müesseselerindeki mesul müdürlük görevi ile diğer mesleki görevlerinden ayrılmaları gerekecek.

Bu suretle görevinden alınan kişilerin yerine, odaya kayıt yaptırmış meslek mensupları atanacak.

Ayrıca üç aylık sürenin sonunda Optisyen-Gözlükçü Odası'na kayıt yaptırmamış olanlar, daha sonra kaydını yaptırmış olsalar bile, Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Yönetmeliğinin geçici 5'inci maddesi gereğince, odaların yapılacak olan ilk genel kurullarına katılamayacak, oda organları ve Büyük Genel Kurul temsilcilikleri için aday olamayacaklar.

Odaların kurucusu olarak görev almak isteyen meslek mensupları, tebliğin yayımlanmasıyla birlikte 15 gün içinde Birlik Merkez Yönetim Kuruluna başvurabilecekler.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 13:56
  1. Anadolu Gözlükçüler ve Optisyenler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı İlker Ayaz
  2. Optisyen-Gözlükçüler Odaları
  3. Resmi Gazete
  4. Tebliğ
  5. Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği

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