20 bin sözleşmeli öğretmen ön başvuruları ne zaman? | MEB sözleşmeli öğretmen maaşları

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen atamalarına ilişkin son dakika atama takvimini açıkladı. MEB’in 20 bin sözleşmeli öğretmen atama kararına ilişkin, ön başvurular 19-23 Kasım tarihleri arasında yapılacak. 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması ise 7 Şubat 2019'da gerçekleştirilecek.

Millî Eğitim Bakanlığınca (MEB) açıklanan takvime göre 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin ön başvurular 19-23 Kasım’da alınacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 3 Aralık’ta ilan edilecek, sözlü sınavlar 10-31 Aralık 2018’de yapılacak. Sonuçların ilanı 15 Ocak, tercihlerin alınması 28 Ocak- 1 Şubat tarihleri arasında, atamalar ise 7 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz günlerde MEB, ücretli öğretmen atama sonuçlarını açıklamıştı.

Sözleşmeli öğretmen maaşları ne kadar?

Temmuz sonu Ağustos başı gibi göreve başlaması planlanan 20.000 sözleşmeli öğretmenin net maaşı Temmuz zammı ve enflasyon farkı ile birlikte 3.406,67 TL olacak. Sözleşmeli öğretmenlerin ek ders ücretleri ise SGK kesintisinden dolayı ders başı 11.95 TL olarak ödenecek.