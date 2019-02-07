20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yarın yapılacak Milli Eğitim Bakanlığınca 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması, yarın Bakan Ziya Selçuk'un katılımıyla gerçekleştirilecek

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla yarın 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasının yapılacağı bildirildi. Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması, Bakan Selçuk'un katılımıyla yarın saat 10.00'da MEB Başöğretmen Salonu'nda gerçekleştirilecek.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.