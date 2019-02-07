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20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yarın yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığınca 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması, yarın Bakan Ziya Selçuk'un katılımıyla gerçekleştirilecek

07 Şubat 2019 Perşembe 09:47
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yarın yapılacak

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla yarın 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasının yapılacağı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması, Bakan Selçuk'un katılımıyla yarın saat 10.00'da MEB Başöğretmen Salonu'nda gerçekleştirilecek.


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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 09:47
  1. 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması
  2. meb
  3. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

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