20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yarın saat kaçta MEB

20 bin sözleşmeli öğretmen atama son dakika sonuçlarına ilişkin flaş gelişme yaşandı. 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması, yarın Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk tarafından açıklanacak. Peki 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yarın saat kaçta?

Sözleşmeli 20 bin öğretmen atama sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın daha duyurduğu gibi 8 Şubat Cuma günü erişime açılacak.

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması nasıl yapılıyor?

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yarın saat kaçta yapılacak? Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması, Bakan Selçuk'un katılımıyla yarın saat 10.00'da MEB Başöğretmen Salonu'nda gerçekleştirilecek. Tercih işlemlerinin ardından atama işlemleri şu şekilde yapılıyor; Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştiriliyor. Adayların puanlarının eşitliği hâlinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınıyor, eşitliğin devamı hâlinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirleniyor.