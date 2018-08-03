20 bin sözleşmeli öğretmen alınacak? MEB 2018 sözleşmeli 20 bin öğretmen ataması ne zaman?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumhurbaşkanlığı ve 16 bakanlığın 100 günlük icraat eylem programını açıkladı. Eylem planı çerçevesinde 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasının yapılacağını açıkladı. Başkan Erdoğan'ın 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına yönelik açıklamasından sonra sözleşmeli 20 bin öğretmen atamalarının ne zaman yapılacağı da merak konusu oldu.

Hem kendi hem de 16 bakanlığın 100 gün içinde yapılacak eylem planını kamuoyuna açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl 20 bin sözleşmeli öğretmenin daha atanacağını söyledi. 20 bin sözleşmeli öğretmen atamalarına ilişkin Erdoğan "100 günlük icraat projemiz kapsamında tüm okullarımızda tam gün eğitim gören öğrencilerimizin oranını yüzde 68'den yüzde 71'e yükseltiyoruz. Ülke genelinde 20 bin sözleşmeli öğretmen daha atıyoruz." diye konuştu.

100 günlük eylem planında öne çıkan maddeler;

- Çocuklara karşı cinsel istismar suçuyla mücadelede cezaların caydırıcılığı arttırılacak.

- Dünyanın en gelişmiş sosyal güvenlik sistemine sahibiz. Sosyal güenlik şemsiyesi dışanda vatandışımız yok

- Savunma sanayii projelerinden asla taviz verilmeyecek

- Bayram ikramiyesini Kurban Bayram öncesinde ödemeleri yapacağız.

- Emekli aylıkları en az bin TL’ye tamamlanacak.

- İstihdamda önceliğimiz imalat ve bilişim hizmetleridir.

- İstihdamın artırılması için işverenlere sağlanan teşviklere ilave olarak kadınlara, gençlere ve engellilere sunulan imkanları da genişletiyoruz.

- Er ve erbaş aileleri de sağlık hizmetlerinden yararlanacak.

- Ülkemiz için hayati öneme sahip kentsel dönüşüm projeleri kapsamında 1 milyon 300 bin bağımsız birimde dönüşüm projesi sürüyor.

- Kanal İstanbul projesi kapsamında taşınmaz devri ve planlama çalışmaları tamamlanacak.

- Kanal İstanbul’un iki yakasına butik şehir kuracağız.

- Atatürk Havalimanı Türkiye’nin en büyük Millet Bahçesi olacak. Atatürk Havalimanındaki çalışmaları yakında başlatacağız.

- Millet Bahçelerinden ikisi Kayaşehir’de ve Baruthane’de biri Esenler’de ve Konya Meram’da bulunuyor.

- Kentsel dönüşüm projelerine hız vereceğiz.

- Musul ve Basra Başkonsolosluklarımızı 100 gün içinde yeniden faaliyete geçiriyoruz.

- Sinopta’ki nükleer enerji santralinin ilk ünitesini 2023’te hizmete alıyoruz. 3. Nükleer enerji santralimizi Trakya’da kurmayı planlıyoruz.

- Şırnak ve Artvin’e de doğalgaz vermeye başlıyoruz. Hedefimiz yıl sonuna kadar Hakkari’yi de ilave etmek

- Akdeniz’de 1 derin deniz ve 1 sığ deniz sondajına başlanacak.

- Tuz Gölü doğalgaz deposunun kapasitesini 600 milyon metreküpe çıkarmak için teklif alıyoruz.

- Gençlik merkezlerimizin sayısını 64'ten 279'a çıkardık. Yükseköğrenim yurtlarımızın yatak kapasitesine 75 bin ilave yapıyoruz. Kamu yararına çalışan dernek ve vakıfların yurtlarındaki 50 bin öğrenciye verdiğimiz beslenme yardımına barınma yardımını da ekliyoruz.

- Okullarımızda sporu yaygınlaştırmak için 1 milyon çocuğumuzu sportif yetenek testinden geçiriyoruz.

- Bürokrasiyi azaltmak için vatandaşlarımızdan istenen 295 belgeden daha vazgeçiyoruz.

- Uyuşturucuyla daha etkin mücadele için 31 ilimizde daha narko TİM kuruyoruz.

- Tüm okullarımızda tam gün eğitim öğretim gören öğrenci sayısını yüzde 68’den yüzde 71’e yükseltiyoruz. Ülke genelinde 20 bin sözleşmeli öğretmen daha atıyoruz.