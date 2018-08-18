İngilizce öğretmenliği atama kontenjanı 2018 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı İngilizce öğretmenliği atama sayısı

10 Aralık- 31 Aralık 20 bin sözleşmeli öğretmen alım başvurularının başladığı tarih. Sözleşmeli olarak MEB bünyesinde öğretmenlik yapmak isteyen adaylar bu tarihlerde başvurularını yapabilecek. Peki 20 bin sözleşmeli öğretmen alımında İngilizce Öğretmen kontenjanı nedir?

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Öğretmen alımları 20 bin sözleşmeli öğretmen alım sözlü sınavı ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin takvim belli oldu. Buna göre ön başvurular 19-23 Kasım'da alınacak. Adayların sözlü sınava alınacakları merkezler 3 Aralık’ta ilan edilecek. Sözlü sınavlar ise 10-31 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 20 bin sözleşmeli öğretmenlik için ön başvurularda 2017 ve 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı’nda (KPSS) atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) esas alınacak. Alanlar bazında kontenjan belirlemeleri eğitim kurumlarının 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı norm kadro güncelleme çalışmaları tamamladıktan sonra belirlenecek.

2018 Temmuz ayında 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması daha yapılmıştı. MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen alımlarında İngilizce Öğretmenliği kadrosuna 2 bin 193 gerçekleştirildi. MEB yeni 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında İngilizce Öğretmenliği için bir önceki atamada olduğu gibi atamasının gerçekleştirilmesi bekleniyor.