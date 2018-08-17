20 bin sözleşmeli öğretmen alım ön başvuruları ne zaman MEB açıkladı

Öğretmen adaylarına son dakika müjdesi MEB’den geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin takvim belli oldu. Buna göre ön başvurular 19-23 Kasım'da alınacak. Öğretmen alımları aralık ayının ikinci haftası sözlü mülakat aşamasıyla devam edecek. 20 bin sözleşmeli öğretmen kontenjan dağılımları ise ilerleyen günlerde bakanlık tarafından yayımlanacak. İşte 2018 öğretmen alımlarına ilişkin tüm detaylar

Milli Eğitim Bakanlığınca 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin takvim belli oldu. Buna göre ön başvurular 19-23 Kasım'da alınacak. Adayların sözlü sınava alınacakları merkezler 3 Aralık’ta ilan edilecek. Sözlü sınavlar ise 10-31 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 20 bin sözleşmeli öğretmenlik için ön başvurularda 2017 ve 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı’nda (KPSS) atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) esas alınacak. Alanlar bazında kontenjan belirlemeleri eğitim kurumlarının 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı norm kadro güncelleme çalışmaları tamamladıktan sonra belirlenecek.