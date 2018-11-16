Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin sözleşmeli öğretmen alımlarına ilişkin son dakika kontenjan bilgilerini açıkladı. İngilizce öğretmenliği 2038, İlköğretim Matematik öğretmenliği 1401, okul öncesi öğretmen 1601, beden eğitimi öğretmeni 845, bilişim teklonoljisi öğretmeni 412 kontenjan ayırıldı. İşte MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 20 bin öğretmen alımı için yayımlanması beklenen branş dağılımı bugün erişime açıldı. Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından ön bilgisi verilen 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için branş dağılımı dışında sözlü mülakat tarihleri de belli oldu.

20 bin sözleşmeli öğretmen ön başvuruları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan sözleşmeli öğretmenlik alımı başvuruları için tarih belli oldu. Sözleşmeli öğretmenlik ön başvuru tarihleri 19-23 Kasım tarihleri arasında alınacak.Sözlü sınav yerleri, 3 Aralık'ta adaylara duyurulacak. Sözlü sınavların tarihi ise 10-31 Aralık 2018 tarihleri arasında uygulanacak. Sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları, 15 Ocak 2018. Tercihlerin alınması ise 28 Ocak- 1 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Merakla beklenen atamalar 7 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. İşte 20 bin öğretmen ataması kontenjanları, 20 bin öğretmen ataması kontenjanları 2018, 20 bin öğretmen ataması kontenjanları ne zaman açıklanacak, 20 bin öğretmen ataması kontenjanları son dakika, 20 bin öğretmen ataması kontenjan dağılımı, 2018 20 bin öğretmen ataması kontenjanları MEB sorularının cevabı...

20 bin sözleşmeli öğretmen kontenjanları