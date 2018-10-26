20 bin öğretmen branş ataması ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışmak isteyen binlerce öğretmen adayı, öğretmen olmak için sırada bekliyor. MEB, öğretmen atama takvimine göre, 20 bin öğretmenin branş dağılımına göre atama işleminin 9 Kasım’da yapılacağı açıklandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldığı bir televizyon programında atama bekleyen binlerce öğretmen için müjdeli haberi verdi. Bakan Ziya Selçuk, 20 bin öğretmen atama sözlü sınavının 10-31 Aralık tarihleri arasında yapılacağını duyurarak, öğretmen atama branş dallarının da 9 Kasım’da belli olacağının altını çizdi. Bakan Selçuk’un öğretmen atamalarına ilişkin yaptığı o değerlendirme şöyle: ”Öğretmen atamalarına da değinen Bakan Selçuk, şunları kaydetti: MEB'in bir kapasitesi var. İhtiyaç analizi var. 2040'a kadar bir nüfus eğrisi var. Nüfusla ilgili verilere dayalı olarak öğretemen ihtiyacımız belli. Bu anlamda yüzbinlerce öğretmen atamamız fiilen mümkün değil. Önümüzdeki ilk hedef 20 bin öğretmenin ataması. O da 10-31 Aralık arası yapılacak sözlü sınavların yapılması ile devam edecek. Önümüzdeki yıl için atama rakamları belli değil. Atama yapılacak dallar 9 Kasım'da belli olacak. Hangi branşa kaç öğretmen atayacağımız netleşmiş olacak. MEB 30-40 bin atama yapsın deniliyor, bu doğrudan yetkili olduğumuz bir alan değil.”

20 bin öğretmen alımı branş dağılımı 2018 Sözleşmeli öğretmen kontenjan listesi