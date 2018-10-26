20 bin öğretmen alımı branş dağılımı 2018 Sözleşmeli öğretmen kontenjan listesi

Milli Eğitim Bakanlığı atama bekleyen sözleşmeli öğretmenlerin beklediği haberi verdi. MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvurular 19-23 Kasım'da alınacak. Sözleşmeli öğretmen sözlü sınavı ise 10-31 Aralık'ta yapılacak. Peki 20 bin öğretmen alımı branş dağılımı 2018, sözleşmeli öğretmen kontenjan 2018 listesi nedir?

Milli Eğitim Bakanlığınca, yeni ataması yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvurular 19-23 Kasım'da alınacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 3 Aralık'ta ilan edilecek, sözlü sınavlar ise 10-31 Aralık'ta yapılacak. Alanlar bazında kontenjan belirlemeleri eğitim kurumlarının 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı norm kadro güncelleme çalışmaları tamamladıktan sonra belirlenecek. Atanacak bu 20 bin öğretmen de MEB'in yeni düzenlemesinden yararlanacak ve sözleşme süreleri 3 artı 1 yıl olacak.