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20 ayrı olayda 29 şahıs yakalandı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından haziran ayında yapılan denetimlerde, başta hırsızlık olmak üzere 20 ayrı olayda 29 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 10:06
20 ayrı olayda 29 şahıs yakalandı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından haziran ayında yapılan denetimlerde, başta hırsızlık olmak üzere 20 ayrı olayda 29 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.


Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması, önleyici ve caydırıcı tedbirlerin artırılmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda bin 329 kişinin GBT sorgulamasını yapan polis ekipleri, 12 araması bulunan şahsı yakaladı. Şahıslar adliyeye sevk edildi. Söz konusu denetimlerde 23 iş yeri kontrolü gerçekleştirilirken, 19’una idari işlem uygulandı. Trafik denetimlerinde ise 156 araç kontrol edildi, 3 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 1 kişiye de ehliyetsiz araç kullanmaktan cezai işlem uygulandı. Ayrıca yapılan çalışmalar sonucu; başta hırsızlık olmak üzere 20 ayrı olayda toplam 29 şahıs yakalanırken, işlenen suçlarda kullanılan ikisi kurusıkı olmak üzere 3 adet tabanca ve çeşitli materyaller ele geçirildi.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 10:06
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