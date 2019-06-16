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20. Arnavutköy Şenliği başladı

Mahalle kültürüne dikkat çekmek amacıyla 20 yıldır düzenlenen Arnavutköy Şenliği başladı.

16 Haziran 2019 Pazar 14:37
20. Arnavutköy Şenliği başladı

Mahalle kültürüne dikkat çekmek amacıyla 20 yıldır düzenlenen Arnavutköy Şenliği başladı.


Boğaziçi kültürünü ve geleneğini yaşatan Arnavutköy Şenliği, Yılmaz Güven Parkı’nda gerçekleşti. Beşiktaş Belediyesi ve Boğaziçi Arnavutköylüler Derneği işbirliğinde düzenlenen etkinlikte Beşiktaşlı kadınlar el emeği ürünlerini sergileyip, satışını gerçekleştirdi. Şenliğe katılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, İstanbul’a dair gelecek hayallerinin yazıldığı pankarta kendi hayalini yazdı. Gün boyu sürecek şenlikte çok sayıda sanatçı konser verecek.



“Gelenekselleşmiş olan festivallerimizi, etkinliklerimizi devam ettirmek istiyoruz”


Tüm babaların Babalar Günü’nü kutlayarak sözlerine başlayan Başkan Akpolat, “Bizi yetiştiren babalarımızın ve tüm Beşiktaşlı babalarımızın Babalar Günü’nü kutluyorum. Arnavutköy Şenliğimiz başladı ve 2 gündür süren Bebek Şenliğimiz devam ediyor. Beşiktaş çok özel bir kent. Bir kültür-sanat kenti olmalı. Burası hak edildiği gibi yönetilmeli. Biz de tam yönetim merkezimize aslında bu anlayışı oturtmak istiyoruz. Gelenekselleşmiş olan festivallerimizi, etkinliklerimizi devam ettirmek istiyoruz. Onlara yeni değerler katmak istiyoruz. Vatandaşlarımızın sanat ile müziğin buluştuğu, insanların burada nefes almaya geldiği, günlük hayatın koşuşturmasından sıkılıp buralara gelip nefes aldığı, o müziğin ve sanatın birleştirici gücünden faydalanmalarını istiyoruz. Bu alanların daha düzenli olması gerekiyor” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 14:37
  1. sanat
  2. kültür
  3. sergi

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