20 Aralık 1978: Kahramanmaraş’ta İç Çatışma Üzerine Sıkıyönetim İlan Edilmesi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen olaylar darbeye giden yolda önemli dönüm noktası oldu.Darbeye gerekçe olarak da gösterilen ve Alevi-Sünni çatışması çıkartmak için planlanan çatışma ve saldırılarda 105 kişinin öldüğü ve yüzlerce vatandaşın yaralandığı açıklandı.Evler bombalanmış, kahvehaneler taranmış,“Yüzleri maskeli insanlar kalabalığı yönlendirmişti.” (Birand,1999:106)

Dönemin İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş o günleri şöyle anlatıyor:Senatoda grup başkanvekiliydim. Olaylar olduğu zaman İçişleri Bakanı İrfan Özaydınlı'ydı. Sıkı yönetim ilan edildi. Sıkı yönetimden 15 gün kadar sonra bir senato heyeti Kahramanmaraş'a gitmeye karar verdi. O heyetin içinde ben de vardım. Orası savaş yeri gibiydi. Tarif etmeye kelime hazinem yetmeyebilir. Milli ve dini kavramları kullandılar. Yapılmak istenen oradaki insanları öldürmekten ibaret değil, asıl istenen Türkiye'nin askeri yönetime devredilmesiydi. Darbe deyin, sıkı yönetim deyin ne derseniz deyin. Tek istenen bunlar için ortam hazırlamaktı.(Pamir,2011)

Başbakan Bülent Ecevit sonraki yıllarda Maraş olaylarını “Bizi sıkıyönetime zorlamak için tertip edilmişti”(Birand,1999:109)şeklinde yorumlarken bir süre sonra benzeri bir olay Çorum’da gerçekleşir. Olaylarda 50 kişi ölür.Olayların ardından Başbakan Ecevit, 13 vilayette sıkıyönetim ilan edilmesine karar verir.

20 Aralık 1924: Kırkkilise'nin adı Kırklareli olarak değiştirildi

Kırklareli tarih boyunca konumu itibarıyla birçok antik yerleşim merkezine sahip bir ildir. Buzul çağı sonlarında uzunca bir süre sular altında kaldığı anlaşılan Kırklareli ve civarında insana dair ilk maddî belgeler neolitik dönem özelliklerini vermektedir. Daha sonra bilinen ilk yerleşik kabilelerden ismini alan Trakya, Kırklareli de dahil olmak üzere Roma dönemi ortalarına kadar kısmen veya tamamen bağımsızlıklarını küçük birer krallık veya prenslik olarak devam ettirebilmişlerdir.

Bir geçiş bölgesi olması nedeniyle Roma ve Bizans dönemlerinde pek çok istilalara uğrayan Kırklareli ilk defa I. Murat zamanında 1363 yılında Osmanlıların eline geçmiştir. Bu tarihten itibaren uzunca bir barış süreci yaşayan Kırklareli Balkan Savaşı ve I. Dünya Savaşı sıralarında Bulgar ve Yunan işgaline maruz kalarak büyük eziyet ve sıkıntılar yaşadıktan sonra 10 Kasım 1922’de nihai özgürlüğüne kavuşmuştur.