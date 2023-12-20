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Tarih 20 Aralık 1810: Ahmed Reşid Efendi'nin vefatı (Kethüda)
Tarih

20 Aralık 1810: Ahmed Reşid Efendi'nin vefatı (Kethüda)

Yeniakit Publisher
2023-12-20 07:54:00 -
20 Aralık 1810: Ahmed Reşid Efendi'nin vefatı (Kethüda)

Onlar; yaşadıkları döneme çalışmalarıyla, eserleriyle maddi manevi anlamda damga vurarak iz bırakıp gittiler. Bugün, Kethüda Ahmed Reşid Efendi'yi hayırla yâd ediyoruz.

Balıkesirli Osman Efendi’nin oğlu olarak İstanbul’da doğdu. Eğitimi esnâsında Konyali Ebûbekir Râsid Efendi’den sülüs ve nesih meskederek icâzet aldı. Eğitimini tamamladıktan sonra bir müddet kitâbet hizmetlerinde bulundu. Daha sonra Sadâret Mektubi Kalemi’ne girerek senelerce burada görev yaptı.



Yazıdaki ustalığı nedeniyle hâcegân zümresine dahil olduktan sonra önce tezkîre-i sânî, 1809 yılında tezkîre-i evvel ve ardından da çavusbaşı oldu.



Ertesi sene Sultan 2. Mahmud’un gözüne girerek rikâb-i hümâyûn kethüdâlığına tayin edildiyse de, bu görevde iken 20 Aralık 1810 tarihinde vefât etti. Süleymaniye’de medfûn olan babasının yanına defnedildi

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