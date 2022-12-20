20 Aralık 1777: Sadrazam İvazzâde Halil Paşa'nın vefatı

1724 yılında İstanbul’da doğdu. Belgrad’ı 1739’da Avusturyalılardan geri alması dolayısıyla “Belgrad fâtihi” diye ün yapan Sadrazam İvaz Mehmed Paşa’nın oğludur. Bu seferde babasıyla birlikte bulundu ve onun sadrazamlığı döneminde dergâh-ı âlî kapıcıbaşılığına getirilerek memuriyet hayatına başladı. Bu görevle ve silâhşor unvanıyla mübaşir olarak bazı muhallefât tesbitlerine gönderildi.







Bu amaçla gittiği Mısır’dan sonra Hicaz’a da uğrayarak hac farizasını eda etti. Oradan döndükten sonra 18 Ocak 1756 mîrâhûri sânîliğe, aynı yılın 30 Eylülünde mîrâhûr-ı evvelliğe getirildi.

1768 yılında Rusya’ya karşı düzenlenen sefere çıkılırken sadâret kethüdasına vekâleten İstanbul’da kalan İvazzâde Halil efendi, 19 Temmuz 1769 üçüncü defa birinci mîrâhur oldu ve ardından orduda “nâmdar” ve­zirlerin bulunmadığı gerekçesiyle 5 Ekim 1769’da vezâret verilerek Rumeli beylerbeyi pâyesiyle Silistre’ye yardıma gönderildi. Sadrazam Moldovanî Ali Paşa’nin Hotin önlerinden çekilmesi ve bu kalenin elden çıkması üzerine de kendisine sadrazamlık yolu açıldı. 12 Aralık 1769’da verilen tayin kararı üç gün sonra mührün teslimiyle fiilen gerçekleşmiş oldu.



Halil Paşa doğrudan padişaha yazdığı arîzada açık bir şekilde, “Bu askerle iş görülmez” diyerek barış görüşmelerine başlanması isteğinde bulunmuştur. Nitekim daha sadâretinin ilk gününde Ahmed Resmî’nin kendisine sunduğu Lâyiha’da belli başlı aksaklıklar sıralanmış ve askerin içinde bulunduğu durum, “Orduda âvâre gezenler hâlidir” başlığıyla verilmişti