  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Tarih 20 Ağustos 1922: İngilizler’in Kurtuluş Savaşı Günlerinde Ankara’da Olanları Günü Gününe Takip Ettiklerinin Ortaya Çıkması
Tarih

20 Ağustos 1922: İngilizler’in Kurtuluş Savaşı Günlerinde Ankara’da Olanları Günü Gününe Takip Ettiklerinin Ortaya Çıkması

20 Ağustos'ta Türkiye'de neler yaşanmıştı? Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? İngilizler’in Kurtuluş Savaşı Günlerinde Ankara’da Olanları Günü Gününe Takip Ettiklerinin Ortaya Çıkması, Sekiz yıl süren Irak-İran Savaşının ateşkesle sona ermesi.

Yeniakit Publisher
2022-08-20 06:14:00 - 2022-08-20 06:15:05
20 Ağustos 1922: İngilizler’in Kurtuluş Savaşı Günlerinde Ankara’da Olanları Günü Gününe Takip Ettiklerinin Ortaya Çıkması

20 Ağustos 1922: İngilizler’in Kurtuluş Savaşı Günlerinde Ankara’da Olanları Günü Gününe Takip Ettiklerinin Ortaya Çıkması 

İngilizler Kurtuluş Savaşı günlerinde herkesi fişledikleri gibi Ankara’da olanları da günü gününe takip etmişlerdi. Mehmet Doğan, pek bilinmeyen bu ayrıntıyı şöyle anlatır: “İstanbul’daki Müttefik Orduları Başkumandanlığı, 20 Ağustos’tan başlayıp 13 Eylül’e kadar Türk ordusunun sırlarını ayrıntılarıyla ele geçirmişti. Batı ordusunda Türk kuvvetlerine verilen günlük emirler, Türk birliklerinin harekâtı, Batı Cephesi kumandanlığının tutumu vs. geceli gündüzlü, saati saatine, İstanbul’da General Harington’a iletilmişti.


İngiltere arşivlerinde bu konuda pek çok şifre telgraf vardır. Türkiye için ölüm kalım savaşı denilebilecek olan Sakarya Meydan Savaşı boyunca en gizli askeri sırların nasıl olup da saati saatine karşı tarafın eline geçmiş olduğu düşündürücüdür.” (Doğan, M, 2005: 62)


20 Ağustos 1988: Sekiz yıl süren Irak-İran Savaşının ateşkesle sona ermesi

1980-1988 yılları arasında İran ve Irak arasında yapılmış ve perde arkasında olan bir savaştır. Yaklaşık bir milyon kişinin ölümüne, 150 milyar Amerikan Doları maddi hasara, her iki ülkede de ağır yıkımlara yol açmıştır. Irak’ın zaferleri ile başlayan savaş, İran’ın direnmesiyle yıpratma savaşına dönüşmüş ve galibi olmadan sonuçlanmıştır.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

devrim

O ZAMANIN CANLI TANIKLARI AKRABALARIMDAN DİNLEDİKLERİME GÖRE; VAHDETTİN ÖZEL KENDİ VEKİL OLARAK GÖREV VERİP İSTANBULDAN ATRILDIKTAN SONRA İNGİLİZLER PAŞA İLE SÜREKLİ TEMAS HALİNDEYDİLER.SAMSUNDA ANKAKARADA KARŞILAYNAR ARASINDA İNGİLİZ SUBAYLARI VAR MIŞ. İZMİR E GELİRKENDE HEP YANLAINDAYMIŞLAR. O ZÜREC DE İNGİLİZLER KONTROL VE YÖNETİMİ ALTINDAYMIŞ. ZATEN İLK MECLİS ANKARA DA İNGİLİZ AJANLARININ KURUP YÖNETTİĞİ İTTİHAT VE TERAKKİ BİNASINDA TOPLANMIŞTI.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23