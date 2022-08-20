20 Ağustos 1922: İngilizler’in Kurtuluş Savaşı Günlerinde Ankara’da Olanları Günü Gününe Takip Ettiklerinin Ortaya Çıkması

İngilizler Kurtuluş Savaşı günlerinde herkesi fişledikleri gibi Ankara’da olanları da günü gününe takip etmişlerdi. Mehmet Doğan, pek bilinmeyen bu ayrıntıyı şöyle anlatır: “İstanbul’daki Müttefik Orduları Başkumandanlığı, 20 Ağustos’tan başlayıp 13 Eylül’e kadar Türk ordusunun sırlarını ayrıntılarıyla ele geçirmişti. Batı ordusunda Türk kuvvetlerine verilen günlük emirler, Türk birliklerinin harekâtı, Batı Cephesi kumandanlığının tutumu vs. geceli gündüzlü, saati saatine, İstanbul’da General Harington’a iletilmişti.







İngiltere arşivlerinde bu konuda pek çok şifre telgraf vardır. Türkiye için ölüm kalım savaşı denilebilecek olan Sakarya Meydan Savaşı boyunca en gizli askeri sırların nasıl olup da saati saatine karşı tarafın eline geçmiş olduğu düşündürücüdür.” (Doğan, M, 2005: 62)





20 Ağustos 1988: Sekiz yıl süren Irak-İran Savaşının ateşkesle sona ermesi

1980-1988 yılları arasında İran ve Irak arasında yapılmış ve perde arkasında olan bir savaştır. Yaklaşık bir milyon kişinin ölümüne, 150 milyar Amerikan Doları maddi hasara, her iki ülkede de ağır yıkımlara yol açmıştır. Irak’ın zaferleri ile başlayan savaş, İran’ın direnmesiyle yıpratma savaşına dönüşmüş ve galibi olmadan sonuçlanmıştır.



