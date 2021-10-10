20-25 yaş arası gençlerin yoğun bakıma düşme oranı beklenenin üzerine çıktı
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, son zamanlarda aşısız nüfus içinde 30 yaş altındaki kişilerin hastaneye ve yoğun bakım servislerine yatış oranının arttığı uyarısında bulundu.
Şener, şunları söyledi: “Özellikle 20-25 yaş arasındaki gençlerin yoğun bakım servisine yatış oranları beklenenin üstünde olmaya başladı. Görev yaptığım hastanede Kovid-19 yoğun bakım servisinde yatan hastaların neredeyse tamamı aşısız. Yatan kişilerin yüzde 25'i ise 20-25 yaş grubu arasındaki gençlerden oluşuyor. Kovid-19 servisinde ise yaklaşık 4 hastadan biri 30 yaş altında. Bu hastaların yüzde 90'ı aşılanmadıkları için pişman olduklarını, tedavilerinin tamamlanıp aşı olma zamanlarının geldiği zaman hemen aşı olacaklarını söylüyor. Kimse gençliğine güvenmesin. Çift doz aşı yaptıran kişilerin bu hastalığı daha rahat geçirdikleri ortada. Aşısız gençler hastalığı rahat atlatsalar bile uzun vadede akciğerlerinde bazı sorunlar çıkabiliyor.”