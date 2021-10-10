  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs 20-25 yaş arası gençlerin yoğun bakıma düşme oranı beklenenin üzerine çıktı
Korona Virüs

20-25 yaş arası gençlerin yoğun bakıma düşme oranı beklenenin üzerine çıktı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, son zamanlarda aşısız nüfus içinde 30 yaş altındaki kişilerin hastaneye ve yoğun bakım servislerine yatış oranının arttığı uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-10-10 15:23:00 -
20-25 yaş arası gençlerin yoğun bakıma düşme oranı beklenenin üzerine çıktı

Şener, şunları söyledi: “Özellikle 20-25 yaş arasındaki gençlerin yoğun bakım servisine yatış oranları beklenenin üstünde olmaya başladı. Görev yaptığım hastanede Kovid-19 yoğun bakım servisinde yatan hastaların neredeyse tamamı aşısız. Yatan kişilerin yüzde 25'i ise 20-25 yaş grubu arasındaki gençlerden oluşuyor. Kovid-19 servisinde ise yaklaşık 4 hastadan biri 30 yaş altında. Bu hastaların yüzde 90'ı aşılanmadıkları için pişman olduklarını, tedavilerinin tamamlanıp aşı olma zamanlarının geldiği zaman hemen aşı olacaklarını söylüyor. Kimse gençliğine güvenmesin. Çift doz aşı yaptıran kişilerin bu hastalığı daha rahat geçirdikleri ortada. Aşısız gençler hastalığı rahat atlatsalar bile uzun vadede akciğerlerinde bazı sorunlar çıkabiliyor.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay