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2 yıldır aranıyorlardı! FETÖ'nün üst düzey yöneticisi ve firari doktoru yakalandı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında üst düzey yönetici olan ve sağlık sektörünün sorumlusu olarak 2 yıldır aranan firari doktor İsmail B. emniyet ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla saklandığı eniştesinin evinde yakalandı.

01 Ekim 2018 Pazartesi 14:59
2 yıldır aranıyorlardı! FETÖ'nün üst düzey yöneticisi ve firari doktoru yakalandı

Aksaray’da 2 yıldır aranan firari Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üst düzey yönetici ve sorumlusu doktor, yapılan operasyonla saklandığı köy evinde yakalandı.

ENİŞTESİNİN EVİNDE YAKALANDI

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında üst düzey yönetici olan ve sağlık sektörünün sorumlusu olarak 2 yıldır aranan firari doktor İsmail B.'yi (46) yakalamak için çalışma başlattı. Uzun süredir doktorun yakalanması kapsamında gizli soruşturma, araştırma, teknik ve fiziksel takip gerçekleştiren özel ekip, firari doktor İsmail B.'nin (46) merkeze bağlı Darıhüyük köyünde eniştesi olan Mustafa T.'nin (67) evinde gizlendiğini tespit etti.

BANK ASYA'DA YÜKLÜ MİKTARDA PARA

Geniş güvenlik önlemleri kapsamında sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda firari doktor gizlendiği evde yakalanarak gözaltına alındı. İsmail B.'nin kapatılan Bank Asya’da yüklü miktarda parası olduğu, 'ByLock' kullanıcısı ve yöneticisi olduğu, Aksaray’da Göğüs Hastalıkları Doktoru olarak görev yaptığı ve sağlık sektörünün sorumlu ağabeyi olduğu, FETÖ okullarının bağlı olduğu Akça isimli şirketin ortağı olduğu da öğrenildi. 

Gözaltına alınan doktor Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Ev sahibi enişte Mustafa T. de gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 14:59
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