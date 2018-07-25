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2 yıldır aranan suç makinesi bakın nerede enselendi

33 yıl kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle 2 yıldır aranan firari hükümlü, saklandığı yazlıkta enselendi.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 09:58
2 yıldır aranan suç makinesi bakın nerede enselendi

Mersin'de çeşitli suçlardan hakkında verilen 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle 2 yıldır aranan firari hükümlü, saklandığı yazlıkta yakalandı.  

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "birden fazla kişi ile yağma", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "tehdit" ve "tefecilik" suçlarından hakkında kesinleşmiş 33 yıl hapis cezası bulunan Murat Saruhan'ın (45) yakalanması için çalışma başlattı.

Yaklaşık 2 yıldır aranan hükümlünün Erdemli ilçesine bağlı Kargıpınarı Mahallesi'ndeki bir yazlıkta saklandığı bilgisini alan ekipler, bölgede araştırma yaptı.

Çalışma sonucu saklandığı ev belirlenen Saruhan operasyonla yakalandı.

Emniyet ve adliyedeki işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine teslim edildi.

Bu arada, Saruhan'ın karıştığı olay ve işlediği bazı suçlar nedeniyle de devam eden davalarının bulunduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 09:58
  1. Mersin
  2. suç makinesi

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