2. Yıldan itibaren ödemeli, Torkam E5 Rezidanslar tarihi kampanyada…

TOKİ tarafından hasılat paylaşım modeli ile Sefaköy- Florya aksında E5 Karayoluna tam cephe konumundaki TORKAM E5 projesini hayata geçiren TORKAM İnşaat, Projede bulunan rezidanslarda 2. Yıldan itibaren ödemeli Türkiye’nin en önemli kampanyasını destekliyor. 2021 yılının 2. Yarısında teslimatı hedeflenen projede satışlar büyük bir hızla devam etmekte.

Yatay mimarinin güzel örneğini sunuyor

3 kattan oluşan, yatay mimarisiyle yenilenen bölgenin gelişiminde örnek olarak konumlanacak TORKAM E5, 20.776,46 metrekare arsa üzerinde yükseliyor. Metro durağı ile bütünleşecek bir yapıda tasarlanan TORKAM E5 projesinde zemin altında (-7) kat bulunuyor.

Toplam inşaat alanı 127 bin metrekareye ulaşan projeyle bölgeye 234 rezidans daire, 117 ofis, 310 cadde dükkanıve 896 araçlık otopark kazandırılacak.

1+1, 2+1 ve 3+1 rezidans dairelerin yer aldığı projede konut büyüklükleri 54 metrekare ile 124 metrekare, birleştirilebilme özelliğine sahip ofislerin büyüklükleri ise 78 metrekare ile 178 metrekarearasında değişiklik gösteriyor.

Mahmut Dereli, ''Ticari ünitelere yatırım yapanlar çok karlı çıkacak''

TORKAM E5’in Transfer Merkezi Cadde Dükkanları geçen yıl yapılan açık artırmada büyük bir talep ile 102 adedinin satıldığını ifade eden TORKAM İnşaat İcra Kurulu Başkanı Mahmut Dereli, yatırımcılarımız 1 yıldan az sürede içerisinde %50 ye yakın prim kazancı elde ettiler.

“Doğal temiz hava sirkülasyonu açık çarşı dükkanlarında”

Günümüz koşullarında ticari ünitelerin en önemli ihtiyacı olan Doğal Temiz Hava Sirkülasyonuna Sahip Açık Çarşı E5 Dükkanları ve Metro Dükkanları 19 Temmuz’da fırsat eşitliği ve şeffaflık ilkesi gereği açık artırma usulüyle satışa çıkacağını belirten TORKAM İnşaat İcra Kurulu Başkanı Mahmut Dereli, “Biz günümüz koşullarının en önemli ihtiyacı olan Doğal Temiz Hava Sirkülasyonunasahip TORKAM E5’i; ticari üniteleri, rezidans daireleri, ofis ve mağazalarıyla tüm bölgenin yeni merkezi olarak geliştirdik. TORKAM E5; metrobüs durağı, otobüs ve minibüs gibi toplu ulaşım hatlarının merkezinde yer alıyor. Burada projeye özel Metro durağı bulunacak. Günlük milyonlarca kişinin önündengeçtiği, 700 bin kişininise projenin içinden geçmesi öngörülen projemizin ticari üniteleri alıcılarına yüksek kazanç sunacak. Açık artırmada başlangıç fiyatı 470 bin lira olarak belirlenen dükkânları herhangi bir banka garantisi istemeden 48 ay sıfır faiz fırsatıyla yatırımcılara sunacağız. Cadde ve Metro’da yer alan ticari ünitelerimize yatırım yapanlar çok karlı çıkacak” dedi. E5 Cadde Dükkanları ile Metro Dükkanlarında;

470.000.₺ - 990.000.₺ Arasında 50 Dükkan

991.000.₺ ile 1.500.000.₺ Arasında 63 Dükkan

1.500.000.₺ ve üzerinde 73 Dükkan bulunmaktadır.

127 bin metrekareinşaat alanına sahipprojede teslimlerin 2021’nin Nisan ayında yapılması planlanıyor.