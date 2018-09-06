DEAŞ’ın "hayalet" bombacısı 2 yıl sonra enselendi!

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2016 yılında çoğunluğu Alman uyruklu 10 turistin hayatını kaybettiği 15 kişinin de yaralandığı Sultanahmet canlı bomba saldırısıyla ilgili çalışmalarına devam ediyor. YPG bölgesini geçerek Şanlıurfa’dan yurda giriş yaptığı belirlenen canlı bomba Nabil Fadli’nin otobüsle önce Ankara’ya daha sonra da ani bir karar değişikliğiyle İstanbul’a geldiği belirlendi. Suriye uyruklu Nabil Fadli, 12 Ocak 2016 günü Sultanahmet Meydanı’nda canlı bomba saldırısı düzenledi.

Akşam gazetesinden Devrim Tosunoğlu'nun haberine göre, yürütülen soruşturmada, canlı bomba saldırısını yapan hücrenin DEAŞ’ın Arap ‘emni’ hücresi olduğu tespit edildi. Fadli’nin Şanlıurfa’dan Türkiye’ye girişini sağlayan kişinin ‘hayalet’ olarak bilinen Suriye uyruklu A.H.H. olduğu belirlendi. Şanlıurfa’da bir işyeri de bulunan A.H.H.’nin Sultanahmet patlamasının ardından kaçarak Suriye’ye gittiği tespit edildi. A.H.H.’nin Nabil Fadli’nin kullandığı canlı bomba yeleğini de Türkiye’ye sokarak karayoluyla İstanbul’a gönderen kişi olduğu belirlendi.

İstanbul polisi, terörist A.H.H.’nin Gaziantep’e geldiğini tespit etti. A.H.H. Gaziantep’te gözaltına alındı. Üzerinde yapılan aramalarda herhangi bir kimlik belgesine ulaşılamadı. A.H.H.’nin Nabil Fadli ve olayda kullanılan canlı bomba yeleğini Şanlıurfa’dan yurda sokarak İstanbul’a gönderdiğini itiraf ettiği öğrenildi.