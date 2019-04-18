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2 yıl para biriktirdiler, 3 yılda dünyayı gezdiler

İzmir’de yaşayan Nurettin İşletici (58) ve Ebru İşletici (44) çifti tekneyle dünya turu hayallerini gerçekleştirdi.

18 Nisan 2019 Perşembe 13:44
2 yıl para biriktirdiler, 3 yılda dünyayı gezdiler

İzmir’de yaşayan Nurettin İşletici (58) ve Ebru İşletici (44) çifti tekneyle dünya turu hayallerini gerçekleştirdi. Tur için 2 yıl hazırlık yapan İzmirli maceracı çift, Koza” adlı tekneleriyle 2016 yılında çıktıkları tur’u 3 yılda tamamladı.


2016 yılında İzmir Seferihisar’dan “Koza” adlı tekneleriyle dünya turuna çıkan İzmirli Nurettin ve Ebru İşletici çifti 3 yılın sonunda turlarını tamamlaya sayılı günler kalaaydının Didim ilçesinde bulunan marinaya yelken attı.



Didim’de D-Marin Didim marinaya demir atan İşletici çifti turla ilgili bilinmeyenleri anlattı. Tura çıkmadan önce 2 yıldır hazırlık yaptıklarını anlatan Ebru İşletici “Dünya seyahati benim çocukluğum hayalimdi. Bunu tekneyle yaptık. Eşimde bu hayale ortak oldu ve tur öncesinde 2 yıllık bir hazırlık yaptık. Para biriktirmenin yanı sıra teknenin ihtiyaçları içinde malzeme tedarik ettik. Ailemizden ve arkadaşlarımızdan uzak kalmanız ama onu da internet yoluyla çözdük. Tüm dünyayı gezdik farklı yerler ve kültürler keşfettik. İkimizde az derecede İngilizce bilmemize rağmen vücut diliyle anlaşarak gittiğimiz yerlerde kendimizi ifade ettik. Dünya turunda Doğaya saygı duymalıyız. Ona saygı duyup karşı koymadık. Doğru zamanda denizlerde yol almayı öğrendik. Bir hayali gerçekleştirmenin mutluluğunu birlikte yaşadık.”ifadelerine yer verdi.



İzmir Seferihisar Sığacık’tan yola çıktıklarını belirten Nurettin İşletici ise, “Ege ve Akdeniz üzerinden Cebelitarık boğazını aşarak Atlas okyanusuna oradan karayiplere, ardından Copuvede adalarına ve Panama kanalına geldik. Ekvator’a geldiğimizde birinci yılı tamamladık. Ardından Pasifik okyanusuna açıldık ve 24 gün sürdü. Endonezya, Singapur ve Tayland’ı gezdik ve 2. yılımızda yılbaşına orada girdik. Sonra Srilanka ve Maldivler üzerinde Kızıldeniz’e giriş yaptık.Gittiğimiz her yer birbirinden güzel ve çekici” dedi.



Kızıldeniz’deki korsan saldırılarına kendilerinin de maruz kaldığını belirten İşletici, “Teknemiz korsan saldırına uğradı. Yardım istedik ve bölgedeki diğer tekneler ile savaş tekneleri yardımımıza gelerek bizleri kurtardı. Ardından Mısır ve Sudan üzerinden Süveyş kanalından Akdeniz’e oradan da Marmaris’e geldik. Türkiye’deki diğer durağımız Didim oldu. Dünya turumuz son durağı Didim, turumuz İzmir Seferihisar’dan sona erecek” diye konuştu.



Nurettin İşletici, teknelerinin dünya turu için ideal bir tekne olduğunu belirterek; “Teknemizde toplamda yaklaşık 28 bin mil yol kat ettik. Seyahatimiz bize aylık 2 bin dolara mal oldu.En fazla denizde kaldığımız gün 24 gün oldu. En ilginç hikayemiz ise denizde köpek balıkları ve balinalarla birlikte denizde olmak; çok keyif verici anlar geçirdik. Burada yaşadıklarımızı iki seyir defterine yazdık ama yazamadıklarımız daha var. Bu seyahatimizde gittiğimiz her yerde muhakkak bir Türk vatandaşına rastladık ve bizler içinde güzel anılar oldu” dedi.

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Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 13:44
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