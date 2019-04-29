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2 yavru ile yan yana selfie

Çanakkale’nin Çan ilçesindeki bir köyün ormanlık alanında gezen bir kişi, 3 gün önce dünyaya geldiği tahmin edilen karaca yavrusu buldu.

29 Nisan 2019 Pazartesi 10:10
2 yavru ile yan yana selfie

Çanakkale’nin Çan ilçesindeki bir köyün ormanlık alanında gezen bir kişi, 3 gün önce dünyaya geldiği tahmin edilen karaca yavrusu buldu. Karacayı teslim alan Milli Park Fahri Av Müfettişi Mehmet Şevik, 8 aylık kızı ve 3 günlük karacayı kucağına alarak bol bol hatıra fotoğrafı çekti.


Halilağa köyü Cefacık mevkiinde arazide dolaşan Cengiz Doğan, yavru bir hayvanın sesini işitince sese doğru ilerledi. Hiç kesilmeyen sese doğru ilerleyen Cengiz Doğan, yeni doğmuş karaca yavrusuyla karşılaştı. Uzun süre yavruyu takip eden adam annesinin olmadığını anlayınca yavruyu Çanakkale Milli Park Fahri Av Müfettişi Mehmet Şevik’e ulaştırdı.


Şevik, yavruyu Doğan’dan teslim alıp Çanakkale Milli Parklar ekibine teslim etti. Aynı zamanda aktif avcı olan Mehmet Şevik, 8 aylık kızı Aymina ile yavru karacayla hatıra resimleri çekti. Çanakkale Milli Park Fahri Av Müfettişi Mehmet Şevik, yavru karacanın Milli Parklar Veteriner Hekimliğinde bir günlük bakımı sonrasında bulunduğu meraya görevlilerce salınıp annenin gelip alması için ekipler gözleminde takip edileceğini belirtti. Şevik, “Doğaya salınacak yavrunun hiçbir yarası yoktu. Sağlık sorunu gördüğüm kadarıyla yoktu. Gayet sağlıklıydı. Milli Parklar ekibi doğada yavru karacayı en iyi şekilde annesini bulması için çalışma yapacak” dedi.

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Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 10:10
  1. doğa
  2. fotoğraf

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