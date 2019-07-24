2 yaşındaki çocuk pencereden beton zemine düştü Samsun’da 1.

Samsun’da 1. kattan beton zemine düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.



Olay, İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi Cezzar Ahmet Paşa Sokak No 12’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gülbahar İ. (2), evlerinin 1. katında pencerenin yanında dururken sinekliğin açık olması nedeniyle dikkatini kaybederek 3,5 metre yüksekliktenbeton zemine düştü. Ailesinin durumu fark etmesinin ardından ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük çocuğu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Çocuğun hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.