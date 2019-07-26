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2. Van Gölü Bisiklet Festivali

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Van Gölü Bisiklet Festivali’nin Muradiye-Tuşba etabı kapsamında ilçe sınırına gelen bisikletçileri meclis üyeleri ile birlikte karşıladı.

26 Temmuz 2019 Cuma 16:23
2. Van Gölü Bisiklet Festivali

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Van Gölü Bisiklet Festivali’nin Muradiye-Tuşba etabı kapsamında ilçe sınırına gelen bisikletçileri meclis üyeleri ile birlikte karşıladı.


Van Ticaret ve Sanayi Odası (VANTSO) AB Bilgi Merkezi ile Vangölü Aktivistleri Derneğinin ortaklaşa gerçekleştirdiği ve 22 Temmuz günü İskele Caddesi’nde başlayan ‘2. Van Gölü Bisiklet Festivali’, bugün yapılan Muradiye-Tuşba etabı ile tamamlandı. Sabah saatlerinde Muradiye Şelalesi’nde startı verilen festivalin son etabında bisikletçiler, hava sıcaklığının 30 dereceyi bulduğu Van’da zor etapları tek tek geçerek öğle saatlerinde Tuşba ilçesinin Muradiye sınırı olan Sağlamtaş Mahallesi’nde Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman ve meclis üyeleri tarafından karşılandı. Van Gölü Havzası’ndaki değerleri ön plana çıkarmak, gölün kirlenmesine ‘Dur’ diyebilmek, Van Gölü Koruma Kanunu’na dikkat çekmek için günlerdir sahili bisikletleri ile dolaşarak dikkatleri Van Gölü’ne çekmeye çalışan 130 bisikletçiyi, beraberinde bulunan meclis üyeleri ile birlikte karşılayan Başkan Akman, Çakırbey Dinleme Tesislerinde verilen molada bisikletçilerle tek tek ilgilenerek bol bol sohbet etti.


Van Gölü’nün yaklaşık 430 kilometre olan kıyı şeridinin 100 kilometrelik kısmının Tuşba ilçesi sınırlarında kaldığını dile getiren Başkan Akman, bu yüzden Van Gölü’ne karşı duyarsız kalamayacaklarını ifade etti. Van’ın dünyanın en iyi şehirleri arasında olduğunu kaydeden Başkan Akman, “Van Gölü’nün o eşi ve benzeri olmayan maviliği mutlaka gelecek nesillere kalmalıdır” dedi.


Bisikletlerine binerek kalabalık bir konvoy halinde 430 kilometrelik Van Gölü’nün kıyı şeridini pedal çevirerek Tuşba’ya ulaşan Van Gölü Aktivistleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özel ile beraberindekileri tebrik ettiğini de dile getiren Başkan Akman, “Biz Tuşba Belediyesi olarak uzun süredir bisiklet kullanımını teşvik etmek için tüm parklarımıza bisiklet park alanı, bisiklet yollarını ve yürüyüş yollarını yaptık” diye belirtti.


Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel ise, yaklaşık 350 kilometrelik bir yol kat ederek Tuşba ilçesi sınırlarına geldiklerini hatırlattı. Bu yıl ikincisini düzenledikleri Van Gölü Bisiklet Festivali kapsamında kendilerini karşılayan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman ve meclis üyelerine teşekkür eden Özel, “Tuşba Belediye Başkanımız Salih Akman’ın misafirleriyiz. Kendilerine çok teşekkür ederiz. Bunu da yapacağımız güçlü bir alkışla iletiyoruz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 16:23
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