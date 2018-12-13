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2 Japonya üniversitesi daha skandal uygulamayı itiraf etti: Kadınlara ayrımcılık yaptık

Japonya'da 2 üniversite daha kadın doktor adaylarına ayrımcılık yaptıklarını itiraf etti.

13 Aralık 2018 Perşembe 16:56
2 Japonya üniversitesi daha skandal uygulamayı itiraf etti: Kadınlara ayrımcılık yaptık

Japonya'da iki üniversite daha kadın doktor adaylarına ayrımcılık yaptıklarını kabul etti. 

Şinhua'nın haberine göre Juntendo ve Kitasato üniversiteleri, Tokyo Tıp Üniversitesinde patlak veren skandaldan aylar sonra giriş sınavlarında kadın ve erkek adaylar için farklı geçer notlar belirlediklerini bildirdi. 

Juntendo Üniversitesi Tıp Fakültesinin Dekanı Hiroyuki Daida, düzenlediği basın toplantısında, "kadınların zihinsel açıdan erkeklerden daha çabuk olgunlaştığını ve iletişim yeteneklerinin daha gelişmiş olduğunu" kaydererek, "(Farklı not vermeleri) Bu bir bakıma erkek adaylara yardım etmek için bir önlem." şeklinde konuştu.

165 bin başvuruya ret

Juntendo Üniversitesinin son iki yılda tıp fakültesine 165 başvuruyu adil olmayan biçimde reddettiği belirtildi. 

Tokyo'daki Kitasato Üniversitesi de giriş sınavlarında erkek adaylara öncelik verdiklerini kabul ederek, sorunun çözümü için bir komite kurmayı planladıklarını bildirdi.

Tokyo Tıp Üniversitesinde ağustos ayında giriş sınavlarında yıllarca kadın adayların dışarıda tutulması ve daha fazla erkeğin doktor olmasının önünün açılması için notların sistematik değiştirildiği ortaya çıkmıştı. 

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 16:56
  1. Japonya
  2. kadınlara ayrımcılık
  3. üniversite
  4. Tokyo Tıp Üniversitesi

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