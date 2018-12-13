2. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi ve Fuarı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 80 bin personel nedeniyle çalışanlar, idarecilik yönüyle işveren, kamu görevlileri olarak hizmeti sunan ve alan olarak iş sağlığı ve güvenliğinin her yerinde var olduklarını belirterek, "İstanbul'da halkımızın, iş yeri sahiplerinin, ev çalışanların iş sağlığını ve güvenliğini sağlamakla görevliyiz." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi ve Fuarı (IOHS EXPO)", Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda başladı.

Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada, "Değişim Artı" sloganıyla başlayan organizasyonda, pozitif sonuçların elde edileceğini söyledi.

İş sağlığı ve güvenliğinin bir kültür olduğunu dolayısıyla bunun oluşması için tüm tarafların katkısına ihtiyaç duyulduğunu aktaran Uysal, "Bu konunun dört tarafı var. Çalışanlar, işverenler, idare ve bundan istifade eden halk. Ortaya çıkan ürünü kullanan da aslında bu işin bir tarafıdır. Taraflar bir araya gelip etraflıca konuyu tartışıp, aynı zamanda sorunları konuştuklarında çözüm bulunur. Böyle olunca çok önemli mesafelerin alınacağına ve gelişmelerin kaydedileceğine inanıyorum." diye konuştu.

- "İş sağlığı ve güvenliğinin her yerinde varız"

Mevlüt Uysal, 80 bin çalışanı bulunan Büyükşehir Belediyesinin aynı zamanda bir işveren konumunda olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"80 bin çalışanımız nedeniyle çalışanlar, idarecilerimizle işveren, aynı zamanda kamu görevlisi olarak hizmeti sunan ve alan olarak iş sağlığı ve güvenliğinin her yönünde varız. İstanbul'da halkımızın, iş yeri sahiplerinin ve çalışanların iş sağlığını, güvenliğini sağlamakla görevliyiz. Geçmişte belki olaya sadece ve sadece 'çalışanların güvenliği ve sağlığı' olarak bakılmış olabilir. Ama bu bakış açısı aslında bizi doğru bir noktaya götürmüyor. Bu meseleye, sadece işçinin güvenliği ve sağlığı açısından değil, yapılan işin ve bundan istifade edenlerin sağlığı ve güvenliği olarak bakılması çok daha önemli."

Uysal, olaya artık "işçi sağlığı ve güvenliği" değil, "iş sağlığı ve güvenliği" anlayışıyla yaklaşıldığını hatırlatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Olaya sadece çalışanların sağlığı ve güvenliği açısından bakılmamalı, bakılmıyor. İş sağlığı ve güvenliğine sadece bu işi yapanlar göz önünde bulundurularak değil, bütün toplum açısından bakılmalı. Bir iş yerinde çalışanın güvenliğinde sıkıntı varsa, aynı zamanda o işin geleceğinde, kazancında, işverenin, o işi devam ettirmesinde sıkıntı var demektir. Sadece çalışan boyutunu öne çıkarıp probleme öyle yaklaşmak yerine, bütün toplumun sağlığı ve güvenliği yaklaşımı ile bakılması gerektiğini düşünüyoruz. Olayı bu şekilde değerlendirmenin daha doğru olduğuna inanıyoruz."

İnşaatlarda meydana gelen iş kazalarına da değinen Uysal, şöyle konuştu:

"İnşaat bittikten sonra ortaya çıkan eserden istifade edenlerin de iş yapılırken alınan tedbirlerle ne kadar doğrudan ilgisi olduğunu görebiliriz. İş biti, müteahhit sattı. Konutu bir kişi aldı. Peki konutun penceresine takılan bir cam veya çerçevenin sağlam olup olmadığı, o evi kullananlara maliyetinin ne olacağını herhalde hepimiz hayal edebiliyoruz. Aslında çalışandan çok daha büyük bir tehlike, kullananları bekliyor. Bu meselenin tarafları; çalışan işçiler, işçileri temsilen sendikalar, işverenler, bu işten sorumlu idare ve üretilen işten istifade eden halk bir araya gelip daha iyi sonuca nasıl gidebiliriz tartışmasıyla iş sağlığı ve güvenliği kültürü çok daha hızlı bir şekilde oluşur. Böyle olursa 'Değişim Artı' ortaya çıkar."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Uysal, üç gün sürecek kongre ve fuarda bütün tarafların buluşmasıyla karşılıklı fikir alışverişinde güzel neticelerin çıkacağını vurgulayarak, organizasyona katılan ve hazırlanmasına katkı sunanlara teşekkür etti.

- "Kültürün oluşması sabır istiyor"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Furkan Yıldız, iş kazalarının önlenmesinde muhtelif para cezaları ve idari yaptırımların köklü çözüm getirmediğini söyledi.

İş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşmasının sabır istediğini vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak özellikle sahadan gelen talepleri ciddi manada değerlendiriyoruz. Özellikle 10'dan az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sektörde hizmet üretenlerin iş sağlığı ve güvenliğini devlet olarak destekliyoruz. Bunun için belirlenmiş olan bir bedel var. Bu bedeli de devletimiz karşılamakta. Ayrıca 1 Ocak 2019'da yürürlüğe girecek '10'dan az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta' yer alan 3 yıl boyunca sürekli iş göremezlik veya ölümle sonuçlanan iş kazası yaşanmayan yerlere de teşvik uygulamasını başlatacağız. Burada işsizlik sigortası prim oranlarını yüzde 50 azaltarak teşvik edeceğiz. İş sağlığı ve güvenliği, bütün tarafların ortak katkısı ve çabasıyla önleyici ve koruyucu hizmetlerin esas alındığı bir yaklaşım olarak değerlendirilmelidir. İş sağlığı ve güvenliği, çalışma hayatındaki aktörlerin ortak konusudur."

Başkan Uysal, günün anısına konuşmacılara hediye takdim ederken, bazı davetlilerle sahnede kongre ve fuarın açılış kurdelesini kesti.

Uysal ve davetliler, daha sonra fuar alanını gezdi. Kongre ve fuar, cumartesi günü sona erecek.