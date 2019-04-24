2. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kongre kapsamında konuk sağlık bakanları ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi24 Nisan 2019 Çarşamba 18:24
İSTANBUL (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi kapsamında Türkiye'ye gelen konuk mevkidaşlarıyla görüştü.
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü iş birliğiyle düzenlenen kongre kapsamında Koca, Romanya Sağlık Bakanı Sorina Pintea, Ürdün Sağlık Bakanı Ghazi Manwar Al-Zabin, Cibuti Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Djama Elmi Okieh, Ukrayna Sağlık Bakan Yardımcısı Roman Ilyk ile bir araya geldi.
Görüşmeler basına kapalı gerçekleşti.
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