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2. Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen festivalin açılışı, Osmanlı donanması komutanı Muhyiddin Piri Bey’in hayatını ele alan ilk ve tek bale eseri "Piri Reis" ile yapıldı

15 Nisan 2019 Pazartesi 21:46
2. Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali başladı

GAZİANTEP (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce (DOB) düzenlenen 2. Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali, Osmanlı donanması komutanı Muhyiddin Piri Bey’in hayatını ele alan ilk ve tek bale eseri "Piri Reis" ile başladı.

DOB tarafından Gaziantep Valiliği, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ve Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla ücretsiz gerçekleştirilen festivalin açılış etkinliği GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezi Ana Salonu'nda yapıldı.

Açılışta, Samsun Devlet Opera ve Balesi, Osmanlı donanması komutanı, denizlerin piri Muhyiddin Piri Bey'in hayatını ele alan ilk ve tek bale eseri "Piri Reis"i sahneledi.

İki perden oluşan ve 15. yüzyılda yaşamış, dünyayı ilk kez haritalandıran Osmanlı'nın büyük değerini anlatan eserin müziklerini Can Atilla, koreografi ve librettosunu Devlet Opera ve Balesi'nin ödüllü koreografları Göksel Armağan Davran ve Volkan Ersoy üstlendi.

Arnavutluk'tan solistlerin konuk olduğu galada, Samsun Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'na, Eva Golemi (soprano), Ramona Tullumani (soprano) ve Denis Skura (tenor) eşlik etti.

- Çocuklar da unutulmayacak

Festival kapsamında ünlü Azerbaycanlı besteci Üzeyir Hacıbeyov'ın eseri "Arşın Mal Alan" opereti 22 Nisan akşamı sahnede olacak.

Librettosu da ünlü besteciye ait olan eserde, Karabağ'ın Şuşa şehrinde yaşayan gerçek karakterlerden esinlenerek, o dönemin kadın-erkek ilişkilerine büyüteç tutuluyor.

Festivalin son üç gününde çocuklar için temsil verilecek. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklar için "Sihirli Dünya" isimli çocuk oyunu sahnelenecek.

Müzik düzenlemeleri Ahmet Kahyaoğlu'na, librettosu ve rejisi Haldun Özörten'e, koreografisi Hülya Şeren Nüfusçu'ya ait eseri, Samsun Devlet Opera ve Balesi sahneliyor.

Bir çocuğun rüyaya dalmasıyla başlayan eser, miniklere klasik müzik sanatını eğlenceli bir şekilde anlatıyor.

Orkestra sanatçılarının da sahne üstüne çıkarak enstrümanlarını miniklere tanıtacakları eser, 23 Nisan'da Şehitkamil Kültür Kongre Merkezi'nde, 24 ve 25 Nisan'da Onat Kutlar Sahnesi'nde çocuklarla buluşacak.

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Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 21:46
  1. "Piri Reis"
  2. Bale
  3. Gaziantep
  4. Kültür ve Turizm Bakanlığı
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  6. Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali

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