ÇORUM (AA) - Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, "Sadece 28 kişi bir tarafta, dünyanın yarısını oluşturan 3,8 milyar insan bir tarafta. Yaklaşık 900 trilyon dolar kimlerin cebine girip çıkıyor ne oluyor ne bitiyor... Bizim bunları doğru şekilde inceleyip akademik mecraya taşıyarak bakmamız gerekiyor." dedi.

Hitit Üniversitesi tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Bankacılık Kongresi, Çorum'da başladı.

Bankacılık sektörünün tüm aktörleri ile bankacılık alanında akademik çalışma sürdüren bilim insanlarını bir araya getirerek, son gelişmelerin ve güncel sorunların tartışılabilmesi amacıyla ikincisi organize edilen kongrenin açılış töreni, Çorum Meslek Yüksekokulu Ethem Erkoç Konferans Salonu'nda yapıldı.

Rektör Prof. Dr. Alkan, burada yaptığı konuşmada, bankacılık ve finans sektörünün insan hayatında ne kadar önemli bir yere sahip olduğunun önemine dikkati çekerek, dünyada 28 kişinin dünyanın en fakir 3,8 milyar insanın gelirine eşit gelire sahip olduğunu söyledi.

"Sadece 28 kişi bir tarafta, dünyanın yarısını oluşturan 3,8 milyar insan bir tarafta. Yaklaşık 900 trilyon dolar kimlerin cebine girip çıkıyor, ne oluyor, ne bitiyor... Bizim bunları doğru şekilde inceleyip akademik mecraya taşıyarak bakmamız gerekiyor." diyen Alkan, şunları kaydetti:

"Pek çoğumuz gazetelerde çıkan haberlerle kripto paradan haberdar oluyoruz. Onun üzerine hemen senaryolar geliştiriyoruz ancak bakıyoruz ki bizim yeni öğrenip çalışmalarına başladığımız konudan sonra yenileri çoktan ortaya çıkmış bile. Bu tür konuları, kişisel hayatınızda sevmeyebilirsiniz, paradan hoşlanmayabilirsiniz ancak parayı yönetmek zorundayız. Bunun başka yolu yok. Aksi takdirde küresel oyuncuların içerisinde hiçbir değer yargısının olmadığı, sadece bir dolar işaretinden ibaret görünen, bir kimlik numarası olarak gören Batı dünyasına karşı bizim fazla kozumuz olamaz. Biz akademisyenler artık konulara farklı açılardan bakmak zorundayız."

Kongrenin koordinatörü Doç. Dr. Eşref Savaş Başçı da Türkiye'de bankacılar ve çeşitli üniversitelerden katılımcıların yer alacağı kongrenin özellikle akademisyenler ve bankacılar arasında iletişim kurulması, ortak çalışma olanaklarının ortaya çıkarılması, gelişmiş yerleşik bilimsel değerlerin geliştirilmesi açısından önemli bir platform olacağını anlattı.

Konuşmaların ardından kongrenin düzenlenmesine katkı yapan kurum ve kuruluşlara Rektör Alkan tarafından plaket verildi.

Müzik dinletisinin ardından kongrenin ilk oturumu gerçekleştirildi.

Yarın sona erecek kongrede 7 ülkedeki 19 üniversiteden 50'den fazla akademisyen tarafından 6 ayrı oturumda bankacılık ve finans alanında 62 tebliğ sunulacak.



