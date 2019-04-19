0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

2. Uluslararası Bankacılık Kongresi

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan:- "Sadece 28 kişi bir tarafta, dünyanın yarısını oluşturan 3,8 milyar insan bir tarafta. Yaklaşık 900 trilyon dolar kimlerin cebine girip çıkıyor ne oluyor ne bitiyor... Bizim bunları doğru şekilde inceleyip akademik mecraya taşıyarak bakmamız gerekiyor"

19 Nisan 2019 Cuma 17:14
2. Uluslararası Bankacılık Kongresi

ÇORUM (AA) - Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, "Sadece 28 kişi bir tarafta, dünyanın yarısını oluşturan 3,8 milyar insan bir tarafta. Yaklaşık 900 trilyon dolar kimlerin cebine girip çıkıyor ne oluyor ne bitiyor... Bizim bunları doğru şekilde inceleyip akademik mecraya taşıyarak bakmamız gerekiyor." dedi.

Hitit Üniversitesi tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Bankacılık Kongresi, Çorum'da başladı.

Bankacılık sektörünün tüm aktörleri ile bankacılık alanında akademik çalışma sürdüren bilim insanlarını bir araya getirerek, son gelişmelerin ve güncel sorunların tartışılabilmesi amacıyla ikincisi organize edilen kongrenin açılış töreni, Çorum Meslek Yüksekokulu Ethem Erkoç Konferans Salonu'nda yapıldı.

Rektör Prof. Dr. Alkan, burada yaptığı konuşmada, bankacılık ve finans sektörünün insan hayatında ne kadar önemli bir yere sahip olduğunun önemine dikkati çekerek, dünyada 28 kişinin dünyanın en fakir 3,8 milyar insanın gelirine eşit gelire sahip olduğunu söyledi.

"Sadece 28 kişi bir tarafta, dünyanın yarısını oluşturan 3,8 milyar insan bir tarafta. Yaklaşık 900 trilyon dolar kimlerin cebine girip çıkıyor, ne oluyor, ne bitiyor... Bizim bunları doğru şekilde inceleyip akademik mecraya taşıyarak bakmamız gerekiyor." diyen Alkan, şunları kaydetti:

"Pek çoğumuz gazetelerde çıkan haberlerle kripto paradan haberdar oluyoruz. Onun üzerine hemen senaryolar geliştiriyoruz ancak bakıyoruz ki bizim yeni öğrenip çalışmalarına başladığımız konudan sonra yenileri çoktan ortaya çıkmış bile. Bu tür konuları, kişisel hayatınızda sevmeyebilirsiniz, paradan hoşlanmayabilirsiniz ancak parayı yönetmek zorundayız. Bunun başka yolu yok. Aksi takdirde küresel oyuncuların içerisinde hiçbir değer yargısının olmadığı, sadece bir dolar işaretinden ibaret görünen, bir kimlik numarası olarak gören Batı dünyasına karşı bizim fazla kozumuz olamaz. Biz akademisyenler artık konulara farklı açılardan bakmak zorundayız."

Kongrenin koordinatörü Doç. Dr. Eşref Savaş Başçı da Türkiye'de bankacılar ve çeşitli üniversitelerden katılımcıların yer alacağı kongrenin özellikle akademisyenler ve bankacılar arasında iletişim kurulması, ortak çalışma olanaklarının ortaya çıkarılması, gelişmiş yerleşik bilimsel değerlerin geliştirilmesi açısından önemli bir platform olacağını anlattı.

Konuşmaların ardından kongrenin düzenlenmesine katkı yapan kurum ve kuruluşlara Rektör Alkan tarafından plaket verildi.

Müzik dinletisinin ardından kongrenin ilk oturumu gerçekleştirildi.

Yarın sona erecek kongrede 7 ülkedeki 19 üniversiteden 50'den fazla akademisyen tarafından 6 ayrı oturumda bankacılık ve finans alanında 62 tebliğ sunulacak.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 17:14
  1. 2. Uluslararası Bankacılık Kongresi
  2. Çorum
  3. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Zabıt katibi rüşvet iddiasıyla tutuklandı
    1. Zabıt katibi rüşvet iddiasıyla..
    2. Altının kilogramı 238 bin 600 liraya..
    3. Tekirdağ’da göçmen kaçakçılığı..
    4. OYDER başkanlığına yeniden..
    5. Ömer Halis Demir, futbol turnuvası..
    6. Voleybol 1. Lig Erkekler Final Etabı..
    7. Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 3 kişi..
    8. Başkan Büyükakın, makamını 6. sınıf..
    9. Hakkında 18 yıl hapis cezası bulunan..
    10. Başakşehir’de tiyatro festivali adı..
    11. Yıldız futbolcu 1,5 milyon TL'lik..
    12. FETÖ'nün 24 sanıklı ‘Sultan Baba'..
    13. Okan Buruk kimdir nereli ve kaç..
    14. U15 Milli Takımı, Beyaz Rusya'yı 1-0..
    15. 2. Uluslararası Bankacılık Kongresi
    16. İsrail güçleri Batı Şeria'da 6..
    17. Böbreğinde 10 santimetre tümör tespit..
    18. Yüksekova’da mühimmat ele geçirildi
    19. 3 kişinin öldüğü olayda detaylar..
    20. ERÜ’de Yabancı Dil Öğrenmenin Yolları..
    İmamoğlu'ndan 'Erdoğan'ı karşılamada bulunacak mısınız?' sorusuna cevap!
    İmamoğlu'ndan 'Erdoğan'ı karşılamada bulunacak mısınız?' sorusuna cevap!
    İmamoğlu, 'Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?' sorusunu cevapladı
    İmamoğlu, 'Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?' sorusunu cevapladı
    Türkiye'ye kritik uyarı: Stratejik kasırga geliyor!
    Türkiye'ye kritik uyarı: Stratejik kasırga geliyor!
    3 bin kişi HAK-İŞ’ten istifa ettirildi!
    3 bin kişi HAK-İŞ’ten istifa ettirildi!
    HDP'den İmamoğlu'na tebrik yağdı!
    HDP'den İmamoğlu'na tebrik yağdı!

    Günün Karikatürü

    19 Nisan 2019
    Ekrem İmamoğlu'nun skandal talimatı ortaya çıktı! Bütün mahrem bilgileri...
    Ekrem İmamoğlu'nun skandal talimatı ortaya çıktı! Bütün mahrem bilgileri...
    AK Parti'den seçim hamlesi! Yeni yol haritası belirlendi
    AK Parti'den seçim hamlesi! Yeni yol haritası belirlendi