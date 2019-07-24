BİTLİS (AA) - Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Avrupa Birliği Bilgi Merkezi ile Van Gölü Aktivistleri Derneğince düzenlenen "2. Ulusal Van Denizi Bisiklet Şenliği"ne katılan 130 bisikletçi Bitlis'in Tatvan ilçesine ulaştı.

"Van Denizi'ni Pedallıyoruz" sloganıyla düzenlenen etkinlik için dün Van'dan yola çıkan bisikletçileri, Tatvan sahilindeki İşletme Parkı'nda Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Rıdvan Kökel, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle vatandaşlar karşıladı.

Van Gölü'nün korunması konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan bisikletçiler, Tatvan sahilinde kamp için çadır kurdu.

Geylani, gazetecilere yaptığı açıklamada, Van Gölü'nü korumak ve çevreyi temiz tutmak için yapılan çalışmaları desteklediklerini belirterek, gölün korunması için ülkenin farklı illerinden gelerek bisiklet turuna katılanlara teşekkür etti.

Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel de etkinlik kapsamında 140 kilometre yol katederek Tatvan'a ulaştıklarını söyledi.

Şenliğe ülkenin her bölgesinden 130 gönüllünün katıldığını dile getiren Özel, "Bugün etkinliğimizin ikinci günü, 5 gün ve 5 gece sürecek. İlk kampımızı Gevaş, ikincisini ise Tatvan sahilinde yapacağız. Sabah Nemrut Krater Gölü'nü gezdikten sonra bisiklet turumuza devam edeceğiz. Ahlat, Adilcevaz, Erciş, Muradiye ve Van'da son bulacak. Van Gölü'nün güzelliklerini ve maviliğini tanıtmak istiyoruz. Van Gölü sadece Bitlislilerin veya Vanlıların değil, ülkemizin bir değeridir. Van Gölü'nü korumak öncelikle tanıtmaktan geçiyor." dedi.

Göl çevresinde yaklaşık 1,5 milyon insanın yaşadığını belirten Özel, bu kişilerin Van Gölü'nü koruması gerektiğini ifade etti.

Özel, "Gölün korunması sadece vatandaşların çabalarıyla olmaz. Bunun için Van Gölü Koruma Kanunu'nun Meclisten geçmesi gerekiyor. Yetkililere, milletvekillerine ve Cumhurbaşkanımıza seslenmek istiyorum, Van Gölü dünyanın en güzel gölü ve en güzel yeridir. Ne olur burayı birlikte koruyalım, yaşatalım. Gelecek nesiller de görsün, onlara da kalsın. Van Gölü kirlenmesin, mavi kalsın." diye konuştu.

Van Ticaret ve Sanayi Odası Avrupa Birliği Bilgi Merkezi Koordinatörü Kerem Oruç, etkinlikle göl çevresindeki güzellikleri tanıtmayı ve gölün temiz tutulmasına dikkati çekmeyi amaçladıklarını belirterek, "Aynı zamanda Van Gölü Koruma Kanunu'nun Meclisten geçmesi için sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Bu konuda zaman zaman farklı etkinlikler yapıyoruz. Bu coğrafyanın en büyük değeri Van Gölü'dür ve tanıtımını iyi yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

Hollanda'da yaşayan ve bisiklet turuna Bodrum'dan katılan Ayhan Akın, bu tür organizasyonlara katılarak Türkiye'nin çok sayıda il, ilçe ve beldesini gezdiğini, bu etkinliğe dahil olmaktan da mutluluk duyduğunu söyledi.

Bisiklet turuna katılan görme engelli Erdal Karakoç da etkinliğe Engelsiz Pedal Derneği gönüllülerinden Tuğçe Doğdu ve Zeynep Söğüt ile katıldığını belirterek, "İstanbul'dan Van'a, oradan da Tatvan'a geldik. Buraya iki kişilik bisikletlerle pedal çevirerek geldik. Ben ve Zeynep görme engelliyiz. O nedenle Tuğçe ve diğer arkadaşımız öncü olarak bisikleti sürüyor. Van Gölü temiz kalsın, mavi olsun diye bu etkinliğe katıldık." dedi.

