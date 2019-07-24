0553 313 94 23

"2. Ulusal Van Denizi Bisiklet Şenliği"

Van Ticaret ve Sanayi Odası Avrupa Birliği Bilgi Merkezi ile Van Gölü Aktivistleri Derneğince düzenlenen "2. Ulusal Van Denizi Bisiklet Şenliği"ne katılan 130 bisikletçi Bitlis'in Tatvan ilçesine geldi- Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel:- "Van Gölü'nün güzelliklerini ve maviliğini tanıtmak istiyoruz. Van Gölü sadece Bitlislilerin veya Vanlıların değil, ülkemizin bir değeridir. Van Gölü'nü korumak öncelikle tanıtmaktan geçiyor"- Van Ticaret ve Sanayi Odası Avrupa Birliği Bilgi Merkezi Koordinatörü Kerem Oruç:- "Van Gölü Koruma Kanunu'nun Meclisten geçmesi için sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Bu konuda zaman zaman farklı etkinlikler yapıyoruz. Bu coğrafyanın en büyük değeri Van Gölü'dür ve tanıtımını iyi yapmalıyız"

24 Temmuz 2019 Çarşamba 00:43
"2. Ulusal Van Denizi Bisiklet Şenliği"

BİTLİS (AA) - Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Avrupa Birliği Bilgi Merkezi ile Van Gölü Aktivistleri Derneğince düzenlenen "2. Ulusal Van Denizi Bisiklet Şenliği"ne katılan 130 bisikletçi Bitlis'in Tatvan ilçesine ulaştı.

"Van Denizi'ni Pedallıyoruz" sloganıyla düzenlenen etkinlik için dün Van'dan yola çıkan bisikletçileri, Tatvan sahilindeki İşletme Parkı'nda Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Rıdvan Kökel, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle vatandaşlar karşıladı.

Van Gölü'nün korunması konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan bisikletçiler, Tatvan sahilinde kamp için çadır kurdu.

Geylani, gazetecilere yaptığı açıklamada, Van Gölü'nü korumak ve çevreyi temiz tutmak için yapılan çalışmaları desteklediklerini belirterek, gölün korunması için ülkenin farklı illerinden gelerek bisiklet turuna katılanlara teşekkür etti.

Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel de etkinlik kapsamında 140 kilometre yol katederek Tatvan'a ulaştıklarını söyledi.

Şenliğe ülkenin her bölgesinden 130 gönüllünün katıldığını dile getiren Özel, "Bugün etkinliğimizin ikinci günü, 5 gün ve 5 gece sürecek. İlk kampımızı Gevaş, ikincisini ise Tatvan sahilinde yapacağız. Sabah Nemrut Krater Gölü'nü gezdikten sonra bisiklet turumuza devam edeceğiz. Ahlat, Adilcevaz, Erciş, Muradiye ve Van'da son bulacak. Van Gölü'nün güzelliklerini ve maviliğini tanıtmak istiyoruz. Van Gölü sadece Bitlislilerin veya Vanlıların değil, ülkemizin bir değeridir. Van Gölü'nü korumak öncelikle tanıtmaktan geçiyor." dedi.

Göl çevresinde yaklaşık 1,5 milyon insanın yaşadığını belirten Özel, bu kişilerin Van Gölü'nü koruması gerektiğini ifade etti.

Özel, "Gölün korunması sadece vatandaşların çabalarıyla olmaz. Bunun için Van Gölü Koruma Kanunu'nun Meclisten geçmesi gerekiyor. Yetkililere, milletvekillerine ve Cumhurbaşkanımıza seslenmek istiyorum, Van Gölü dünyanın en güzel gölü ve en güzel yeridir. Ne olur burayı birlikte koruyalım, yaşatalım. Gelecek nesiller de görsün, onlara da kalsın. Van Gölü kirlenmesin, mavi kalsın." diye konuştu.

Van Ticaret ve Sanayi Odası Avrupa Birliği Bilgi Merkezi Koordinatörü Kerem Oruç, etkinlikle göl çevresindeki güzellikleri tanıtmayı ve gölün temiz tutulmasına dikkati çekmeyi amaçladıklarını belirterek, "Aynı zamanda Van Gölü Koruma Kanunu'nun Meclisten geçmesi için sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Bu konuda zaman zaman farklı etkinlikler yapıyoruz. Bu coğrafyanın en büyük değeri Van Gölü'dür ve tanıtımını iyi yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

Hollanda'da yaşayan ve bisiklet turuna Bodrum'dan katılan Ayhan Akın, bu tür organizasyonlara katılarak Türkiye'nin çok sayıda il, ilçe ve beldesini gezdiğini, bu etkinliğe dahil olmaktan da mutluluk duyduğunu söyledi.

Bisiklet turuna katılan görme engelli Erdal Karakoç da etkinliğe Engelsiz Pedal Derneği gönüllülerinden Tuğçe Doğdu ve Zeynep Söğüt ile katıldığını belirterek, "İstanbul'dan Van'a, oradan da Tatvan'a geldik. Buraya iki kişilik bisikletlerle pedal çevirerek geldik. Ben ve Zeynep görme engelliyiz. O nedenle Tuğçe ve diğer arkadaşımız öncü olarak bisikleti sürüyor. Van Gölü temiz kalsın, mavi olsun diye bu etkinliğe katıldık." dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 00:43
  1. bisiklet
  2. Bitlis
  3. Tatvan
  4. tur
  5. Van Gölü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bitlis'ten acı haber! 1 asker şehit
    1. Bitlis'ten acı haber! 1 asker şehit
    2. Balıkesir'de kaçak balık avlayanlara..
    3. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan..
    4. Kocaeli'de takla atan otomobil yandı:..
    5. "2. Ulusal Van Denizi Bisiklet Şenliği"
    6. Kassam'dan İsrailli esirlere ilişkin..
    7. Ülkede büyük şok! Pazar yerinde..
    8. Egemen Bağış'tan parlamentoya giren..
    9. Pompeo'dan Mesrur Barzani'ye tebrik
    10. Manisa'da nefes borusuna yemek kaçan..
    11. Ehliyetsiz ve alkollü sürücü..
    12. İzmir’de 42 düzensiz göçmen yakalandı
    13. Diyarbakır’da polis ekiplerine el..
    14. Konya’daki cinayetin zanlısı tutuklandı
    15. Özel güvenlik görevlisi aracında..
    16. Havada korkutan gerilim! Rusya nota..
    17. Diyarbakır'da polis aracına bombalı..
    18. ABD Başkanı Trump'ın 'yeryüzünden..
    19. ABD halkı, kendi devletine güvenmiyor!
    20. Diyarbakır'da zırhlı polis aracına..
    21. GÜNDEM ÖZETİ / 24 Temmuz 2019
    22. Galatasaray Augsburg maçı ne zaman,..
    23. Husiler İran'a bağlı olmadıklarını..
    24. Fenerbahçe Hertha Berlin maçı ne..
    25. Adana'da silahlı saldırı: 1 ölü
    26. Yasin Süzen'den altın madalya
    27. Trump'a çağrı yaptılar: Açıklama..
    28. Bakan Kasapoğlu'ndan milli atlet Yasin..
    29. Önce kanlı elbiseleri, 2 gün sonra..
    30. Venezuela'da elektrik kesintisi sona..
    Beykoz Göksu Evleri’ndeki köpekler
    Beykoz Göksu Evleri’ndeki köpekler
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?
    Bomba iddia... ABD bunu ilk kez İran'a karşı kullandı: MRZR LMADIS
    Bomba iddia... ABD bunu ilk kez İran'a karşı kullandı: MRZR LMADIS
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı

    Günün Karikatürü

    23 Temmuz 2019
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Otomotiv sektöründe kritik gelişme!
    Otomotiv sektöründe kritik gelişme!